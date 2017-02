Finske Martti Uusitalo, styremedlem i Det Internasjonale skiforbundet (FIS), hevder det er svært sannsynlig at forbundet kommer til å anke Johaugs dom på 13 måneders utestengelse.

– Styret i FIS har ennå ikke bestemt seg for å anke denne dommen, men ut ifra de diskusjonene vi har hatt i styret har jeg et sterkt inntrykk av at det er svært sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Uusitalo til Ilta-Sanomat, ifølge TV 2.

– Denne 13 måneders straffen er ikke basert på verken regelverket til WADA eller de prinsipielle avgjørelsene til CAS. Derfor er det dét beste for alle parter at de profesjonelle i CAS undersøker saken grundig og vi får et rettferdig sluttresultat, sier han.

Det internasjonale skiforbundet (FIS), Det internasjonale antidopingbyrået (WADA), Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité IOC) har mulighet til å anke saken inn for idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

Ernst: – De har vel knapt fått dommen

Johaugs manager, Jørn Ernst, ønsker ikke å kommentere Uusitalos uttalelser, men sier likevel:

– De har vel knapt fått over dommen ennå, så de skal vel vurdere den før de kommer med slike uttalelser, sier han til NRK.

De har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke saken videre eller ikke.

– Vi får bruke et par dager nå på å gå gjennom det og vurdere det, så ser vi hva vi gjør, sier Ernst.

Én av faktorene som blir avgjørende, er hvorvidt de med en anke kan risikere at straffen blir forlenget. Da frykter de at OL neste år kan stå i fare.

– Ja, selvfølgelig gjør vi det. Hvis det skulle bli anket og det blir en lengre straff, så er jo det en frykt for at OL kan ryke for Therese. Men sånn som det er nå, så ser vi frem mot OL, sier Ernst.

– Dette handler ikke om juks

Skipresident Erik Røste møtte i ettermiddag pressen i St. Moritz. Han forteller at det er en trist dag, og at han forstår Johaugs reaksjon.

– For meg som for mange andre er dette en uvirkelig situasjon. Det å skulle stå her og forklare at kanskje en av de flotteste utøverne vi har er utestengt og fått en dom på 13 måneder. Det er litt urealistisk, sier Røste.

– Jeg forstår at Therese er fortvilet, og vi føler virkelig med henne i dag. Dette handler ikke om juks. Det handler om å behandle en sår leppe, som dessverre har fått store konsekvenser. Det er bare trist, fortsetter han.

UVIRKELIG: Skipresident Erik Røste synes situasjonen i dag er uvirkelig. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Respekterer reglementet

Selv om han synes situasjonen er uvirkelig, respekterer han reglementet og har respekt for arbeidet domsutvalget har gjort.

– Det er jo et regelverk vi er en del av og har vært med på å utvikle, sier Røste.

– Uansett hva som skjer videre ser vi virkelig frem til å ønske Therese tilbake i vårt system når den tid kommer.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Martti Uusitalo, men har foreløpig ikke lykkes.