Skipresidenten slår tilbake mot kommentator: – Det var å dra det litt langt

– Jeg er veldig motivert til å fortsette som skipresident, sier Tove Moe Dyrhaug.

Hun møter NRK på Beitostølen i forbindelse med den nasjonale åpningen i langrenn. Men det har ikke bare vært sportslig fokus for skipresidenten de siste ukene og månedene.

Tidligere denne uka til Adresseavisen at dersom hun bare måtte drive med brannslukking, måtte hun vurdere om hun ville fortsette som skipresident.

– Nå er det en uttalelse som er tatt ut fra et times intervju. Men så sa jeg i tillegg det, at heldigvis er det ikke det (bare brannslukking, red.anm.). For det er mye bra som skjer i Norges Skiforbund, mye bra saker vi jobber med, og ikke minst mye flinke folk. Men det er ikke tvil om at det er mye brannslukking, sier Moe Dyrhaug.

– Syns selv jeg har vært tydelig

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, tolket uttalelsene som et kabinettsspørsmål, altså et slags ultimatum om at nå måtte alle dra i samme retning dersom hun skulle fortsette. Den tolkningen er ikke skipresidenten enig i.

– Det var å dra det litt langt. Han skulle snakket med meg. Jeg er supermotivert. Jeg synes også det er mye bra vi gjør, og vi drar i samme retning. Det er komplekst i skiforbundet. Har du sju barn, har du sju grener å ta tak i. Det er strukturen vår, og det er ikke noen unnskyldning. Det vet vi, og det skal vi løse.

KRITISK: – I en tid som til de grader krever lederansvar, går Dyrhaug i stedet langt i å gi det helt fra seg, skrev Jan Petter Saltvedt i en kommentar om skipresidenten fredag. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Saltvedt kritiserte også at skipresidenten har vært for usynlig i en del av konfliktene. Moe Dyrhaug har vært tydelig på at noen av disse utfordringene må løses i de ulike grenene, ikke at hun skal blandes inn i alpinistenes eller langrennsløpernes uenigheter. Det standpunktet står hun for fortsatt.

– Det er fordi vi er organisert som vi er. Vi skal ikke hoppe over de leddene. Hvis jeg begynner å legge meg opp i grenene, har jeg på en måte satt dem under administrasjon. Men så er det selvfølgelig at hvis det er saker som kreves det, så er jeg topplederen og må gå inn i de sakene.

– Så er det saker som går på tvers av grener, som landslagsmodellen. Hvorfor har du ikke vært mer tydelig der?

– Jeg synes selv at jeg har vært tydelig. Der er det ikke tvil om at det er skistyret som sitter med ansvaret for å vedta selve landslagsmodellen. Men så er det grenene som har det markedsmessige vedlegget, og der er det gren som har den beste kompetansen.

– Startnekt ikke veien å gå

For en del av konfliktene har hovedsahovedsakelig de ulike grenene i skiforbundet. Lucas Braathen la opp på dagen fordi en konflikt med forbundet hadde gått så langt at han ikke lenger hadde glede av å kjøre på ski.

LA OPP: Lucas Braathen la opp på dagen rett før verdenscupen i alpint startet denne sesongen.

De siste månedenes største sak har likevel handlet om Johannes Høsflot Klæbos med langrennsledelsen. Han har valgt å stå utenfor landslaget denne sesongen. Isteden har han en såkalt standard representasjonsavtale, som betyr at han representerer skiforbundet i helgene, men kan gjøre som han vil når det ikke er renn.

Klæbo har dermed fått et unntak fra skiforbundets regel om at en utøver som takker nei til landslaget ikke skal få gå verdenscuprenn.

UTENFOR LANDSLAGET: Johannes Høsflot Klæbo står utenfor landslaget. Han har likevel fått dispensasjon til å gå verdenscuprenn. Foto: Anders Skjerdingstad/NRK

– Nå er det sånn at den regelen lå jo der, og så er det ikke noe tvil om at diskusjonene rundt landslagsmodellen er at det er 2023, og at man må tilpasse og ikke minst modernisere. Jeg tror ikke startnekt er veien å gå, sier skipresidenten om at Klæbo får lov til å delta.

– Er du skuffa over at det ikke løste seg bedre med Klæbo?

– Jeg er litt opptatt av det med roller, så det må langrenn svare på, hva slags avtale som er inngått med Johannes. Men hvis langrenn og Johannes har kommet frem til en avtale som man er fornøyd med, så får man eventuelt evaluere den senere.