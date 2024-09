– Jeg griner før det begynner, vet du.

Det sier Daniel André Tande når han møter NRK, for siste gang som profesjonell skihopper.

For nå er en innholdsrik hoppkarriere er over. 30-åringen legger opp som skihopper og blir ikke å se på startlista i vinter.

Årsaken er i stor grad den traumatiske hendelsen som skjedde for drøyt tre år siden.

Han falt stygt under en prøveomgang i Planica i 2021, og det hele var svært dramatisk i flere døgn.

Han lå i kunstig koma i flere dager, og det var usikkert om han kunne hoppe på ski igjen. Flere av hans nærmeste fryktet han skulle miste livet.

Han kjempet seg likevel tilbake og i 2022 tok han en overraskende seier i Raw Air-konkurransen i Holmenkollen.

– Det er jo ... Ja. Det var under ett år etter jeg tryna i Planica. Å komme seg tilbake igjen var ganske stort, sier en tydelig preget Tande.

– Trodde du det var mulig?

– Man liker jo å si at man trodde det, men realistisk trodde jeg nok at dette ikke var mulig. Men jeg har selvfølgelig levd i håpet om å komme tilbake i god gammel form.

PREGET: En gråtkvalt Daniel-André Tande møter NRK i Holmenkollen. Foto: Glenn Aaseby / NRK

– Ble ekstremt preget

Likevel innrømmer han at det preger hans beslutning.

– Den barrieren som jeg har fått etter Planica er litt for stor til at jeg kan prestere det nivået jeg vet jeg har inne. Frykten har blitt større enn gleden med å hoppe på ski, sier Tande.

Han forteller at det er en sperre han rett og slett ikke klarer å bli kvitt.

– Selvfølgelig ble jeg ekstremt preget. Jeg har merket det gjennom de siste sesongene, at det er et håndbrekk der. Men jeg har trodd at jeg kunne bli kvitt det, men det har gått motsatt vei. Det har gradvis blitt verre og verre, innrømmer Tande.

I intervjuet med NRK må han ta flere pustepauser og blir gråtkvalt når han ser triumfen fra Holmenkollen.

– Det husker jeg ganske mye av, faktisk. Det er jo fort den prestasjonen jeg setter høyest i karrieren.

TRIUMF: Her hylles Daniel-André Tande etter seieren i Holmenkollen i 2022. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kroppen fryste til på trening

Han forteller at han merket kroppen stivnet til og at frykten nådde kroppen selv i en bakke på 90 meter på Lillehammer. Da skjønte han at det var på tide, i en alder av 30.

– Det er på en måte den reaksjonen jeg har hatt i kroppen, at etter hver gang man nærmer seg et godt skihopp så føles det som om kroppen fryser. Den stopper opp og da blir det vanskelig å konkurrere i store bakker kommende sesong, mener Tande.

30-åringen beskriver hoppbakken som et fristed som har vært med ham i både gode og vonde stunder.

– Hoppbakken har betydd ekstremt mye. Det har vært både fristed og største sted for glede gjennom hele livet. Har jeg hatt tunge tider, så har jeg dratt og trent og hatt det bra i hoppbakken uansett. Noen av de største gledene har kommet i hoppbakken, sier han.

Han har konkurrert i verdenscupen siden 2013. Tande slo igjennom som skihopper fra 2016, der han leverte en sterk avslutning på 2015/2016-sesongen. Han fulgte opp de gode resultatene i den påfølgende sesongen, der han var nære på å ta seieren i hoppuka i 2017. Der vant han blant annet det anerkjente nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Han står igjen med OL-gull fra lagkonkurransen i Pyeongchang i 2018. Han har også tatt en rekke VM-gull i skiflyging, der han tok individuelt gull i 2018.

OL-GULLET: Daniel-André Tande (fra venstre), Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson som utgjorde det norske gullaget i lagkonkurransen i OL i Pyeongchang. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Usikker om fremtiden

De siste par årene har han imidlertid slitt med å komme tilbake på toppnivå. Han har også blitt vraket fra landslaget. Med det kan det bli økonomiske utfordringer, men han mener det ikke har spilt inn i det hele tatt.

– Jeg er sikker på at om jeg hadde vært på A-laget i år, så hadde jeg tatt samme beslutning uansett. Det har ingenting med utfordringer økonomisk å gjøre. Hadde jeg hatt lyst hadde jeg gjort det som skal til for å få det til, sier den nå pensjonerte skihopperen.

Hva fremtiden bringer, vet han foreløpig ikke.

– Det var mitt største mareritt som tenåring, men det er nå noe jeg ser litt frem til. Å få mer normal rutine er ikke noe jeg har hatt siden skolen, og det begynner å bli noen år siden, sier Tande.