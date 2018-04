Skiheltene om Bjørgen: – En levende legende

– Hun er en levende legende. En imponerende dame som har reist seg etter motgang og er desidert verdens beste langrennsløper.

De store ordene kommer fra Ole Einar Bjørndalen som selv valgte å legge opp tirsdag. Bjørndalen var tidenes vinterolympier før Marit Bjørgen overtok tronen i Pyeongchang.

Marit Bjørgen har i årevis vært en inspirasjon for idrettsutøvere landet rundt, og også for Bjørndalen.

– Hun er et flott menneske med stor omtanke for dem rundt seg og et stort forbilde for barn og oss profesjonelle.

Skari så noe spesielt ved Bjørgen

For drøyt sytten år siden kom gjennombruddet. Da tok en ung Bjørgen bronse på 5-kilometeren i NM på Steinkjer.

Øverst på seierspallen var Bente Skari. De to ble lagvenninner på landslaget frem til Skari selv la opp i 2003.

– Det er lett å si nå at vi selvfølgelig så at det var noe spesielt med Marit, men hun er en type som gir alt, «gutser» og gir seg ikke. Hun er veldig rett frem, og veldig ekte, sier Skari.

GJENNOMBRUDDET: Bare Bente Skari og Anita Moen klarte å slå Marit Bjørgen på 5-kilometeren i NM på Steinkjer i 2001. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Sammen tok de sølv på stafetten i OL i Salt Lake City i 2002. Likevel er det minnet fra Bjørgens første OL-distanse, 15-kilometer fellesstart, Skari mener beskriver tidenes vinterolympier best.

– Hun ramlet ut fra start og var desidert sist ut av stadion, men likevel velger hun å gå til mål. Bare det sier litt om en ung, uerfaren løper.

Bjørgen havnet til slutt på 50. plass. Kun fire løpere kom i mål etter henne.

– Jeg tror det var veldig mange som bare ville gitt seg der og da. Hun sto i det og jobbet seg inn til mål, og det stod det veldig stor respekt av. Det viser litt om hvilke holdninger hun har hatt hele veien, minnes Skari.

To uker senere tok Bjørgen en imponerende 14. plass på trettikilometeren i det samme OLet.

Dæhlie: – En klok avgjørelse

– Hun er et godt forbilde og en sunn skiløper.

Det sier Bjørn Dæhlie til NRK etter at han har fått beskjeden om Bjørgens beslutning. Han mener at Bjørgen nå har gjort en klok avgjørelse.

– Jeg synes det høres riktig ut. En klok avgjørelse. Det er en glad dag for Marit og nå har hun all fremtid foran seg. Livet har andre sider, og jeg ønsker henne lykke til videre.

Nettopp det er leder av langrennskomiteen i FIS og tidligere langrennsløper, Vegard Ulvang, enig i.

– Det er vel fortjent at hun takker for seg, og jeg kan fortelle henne at det finnes mange spennende ting i livet etter skikarrieren også. Vi takker henne ærbødigst for iherdig innsats i mange år.

LEGENDER: Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang vet godt hva det vil si å legge opp etter suksessrike langrennskarrierer. De mener Bjørgen har mye å glede seg til etter at den aktive karrieren er over. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Samtidig som Marit Bjørgen har gått fra suksess til suksess i langrennssporet på kvinnesiden har Petter Northug vært den store stjernen på herresiden.

– Marit har vært en fantastisk person for skinorge og Norges folk. Hun har gitt så mye glede i sporet, som vi idrettsutøvere ser veldig opp til. Jeg ønsker Marit lykke til i videre i livet, sier Northug.

– Skjønner Marit veldig godt

– Takk, Marit!

Vibeke Skofterud var lagvenninne med Marit Bjørgen i seksten år. Hun forteller til NRK at tidlig fredag morgen fikk hun en tekstmelding fra Bjørgen om skidronningens avgjørelse. Det forteller litt om hvilket menneske Bjørgen er, mener Skofterud.

– Det er vanskelig å finne superlativer som dekker den idrettspersonen og det mennesket Marit er, sier Skofterud.

VENNINNER: Skofterud og Bjørgen har vært gode venninner både på og utenfor skistadion. Her fra verdenscupen i Kuusamo i 2011 der Bjørgen vant foran Therese Johaug og Vibeke Skofterud. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun beskriver Bjørgen som en bauta i det norske skimiljøet, og tror at det er en lettet Bjørgen som nå får mer tid til familie og venner.

– Det er bare å takke Marit Bjørgen for det hun har gjort og det hun lært både meg og alle andre rundt seg. Det er en gavepakke i skihistorie det hun har bidratt med, så det er bare å si tusen takk.