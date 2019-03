Skiforbundet skuffet etter fluor-juks: Halvparten kan ha brukt ulovlig smøring

Før årets sesong ble det innført forbud mot fluorprodukter. Likevel ble flere tatt under hovedlandsrennet på Gålå nylig.

– Det er både overraskende og skuffende at vi finner et såpass stort antall skipar med indikasjon på bruk av fluorprodukter når forbud er innført som starten på et holdningsskapende arbeid, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad i Norges Skiforbund.

Etter hovedlandsrennet ble 48 skipar testet. Resultatene viste at 25 prosent av testene gjorde røde utslag, som ifølge forbundet gir «sterke indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter». Ytterligere 25 prosent havnet i gul sone, som gir «indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter».

Funnene betyr at halvparten av løperne kan ha brukt ulovlig smøring.

– Det kan godt hende noen har lagt fluor under skiene fordi de vet det ikke får konsekvenser men det er også mulig noen har gjort en feil. Det er første gang vi har hatt en test og ingen har vært med på det før, sier Skogstad til NRK.

Varslet om stikkprøver

Før rennet varslet arrangøren at de kom til å gjennomføre stikkprøver. Likevel var der mange som brukte fluor, men de kan ikke straffes.

– Vi har ikke mulighet til å teste og varsle om fluor under skiene før start, og la utøveren få muligheten til å bytte ski. Da vil ikke dette få noen andre konsekvenser en at klubben vil bli varslet og be dem om å snakke med den det gjelder, sier Skogstad.

– Ideelt sett skulle vi hatt en testmetode som klarte å avdekke fluor før start, sier han.

Han er ikke enig i formuleringen om at halvparten har jukset.

– Det er jo litt sikkerhet knyttet til dette her, så vi føler det blir feil å si at alle har jukset. Vi har heller ingen motivasjon om å diske noen, det er ikke hensikten med dette arbeidet. Vi ønsker at alle skal stille likt.

Forbud før årets sesong

21. oktober i fjor vedtok Langrennskomiteen et forbud mot å bruke fluorbaserte produkter. Da forbudet ble offentliggjort uttalte Skogstad at eventuell juks ikke vil få konsekvenser.

– Det vil ikke bli noen konsekvenser mot enkeltutøvere eller klubb om forbudet brytes ettersom vedtaket er basert på tillit, skrev skiforbundet i en pressemelding i oktober.Bakgrunnen for forbudet er at fluor er helse- og miljøskadelig, og at det bidrar til et redusert smørefokus.

– Det er tre hovedgrunner. Det ene går på helse, det andre går på kostnad. I tillegg er det et miljøperspektiv. Fluor blir jo liggende igjen i naturen, sa Skogstad til Aftenposten da forbudet ble vedtatt.