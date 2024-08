USA slår tilbake mot Kinas anklager

Det amerikanske antidopingbyrået USADA slår knallhardt tilbake mot det kinesiske antidopingbyrået CHINADA.

Dette etter kinesernes uttalelse tirsdag, hvor de anklaget USADA for «dobbeltmoral», og viste til dopingsaken til Erriyon Knighton, som til slutt ble renvasket.

- Dette demonstrerer et klart tilfelle av dobbeltmoral, der USADA kraftig forsvarer sine egne idrettsutøvere mens de krever sanksjoner mot kinesiske idrettsutøvere og gjentatte ganger anklager CHINADA og WADA for å «dekke over sannheten», skrev CHINADA i en uttalelse tirsdag.

Uttalelsen kom i kjølvannet av den mye omtalte dopingsaken, hvor 23 kinesiske utøvere skal ha testet positivt for doping før OL i Tokyo i 2021. Begrunnelsen for at de gikk fri var matforurensning. Samtidig er WADA blitt beskyldt for å ha vært delaktige i å skjule dopingprøvene.

- Det som er klart ved dagens utgivelse er at CHINADA vil ty til feilretninger og propaganda for å forsøke å avlede fra det at de skjuler 23 positive tester for trimetazidine, samt to positive tester for metandienon eller dianabol, begge kraftig prestasjonsfremmede medisiner, sier CEO i USADA, Travis Tygart, i en uttalelse tirsdag kveld.