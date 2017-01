Skiforbundet har endret omstridt punkt i utøverkontrakten

– Utgangspunktet er at vi selvsagt ikke ønsker at slike saker skal oppstå igjen. Vi må se på alt vi har av avtaler – og hva det måtte være – for å gjøre det vi kan for at dette ikke skjer igjen, sier Anne-Lise H. Rolland, advokat i Norges Skiforbund, til NRK.

ADVOKAT: Anne-Lise H. Rolland under pressekonferansen til Martin Johnsrud Sundby. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Utøverkontrakten har vært gjenstand for heftige diskusjoner i kjølvannet av sakene mot Johaug og Martin Johnsrud Sundby.

Det omstridte punktet, som ble trukket frem av partene under høringen onsdag, lyder som følger:

«(...) utøveren plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs lege/medisinske støtteapparat».

Både Johaug og Sundby fulgte medisinske råd fra landslagets leger.

I Johaug-saken, hvor graden av skyld er helt sentralt for utmåling av straff, mener langrennsløperen at hun er uten skyld fordi hun forholdt seg til legen.

– Utøverkontrakten mellom Skiforbundet og den enkelte utøver får frem utøvers plikt til å rette seg etter landslagslegens henvisninger. Det er på det rene at Bendiksen har nytt en usedvanlig stor tillit på landslaget, sa Johaug-advokat Christian Hjort under høringen onsdag.

Slik har de endret kontrakten

Aftenposten skrev i oktober at forbundet trolig ville evaluere kontrakten. Nå bekrefter altså Anne-Lise H. Rolland overfor NRK at de i vinter har gjort flere vesentlige endringer som går på medisinbruk i kontrakten.

– En av oppgavene vært å gå gjennom kontrakten og se om alt er tydelig nok. Med disse øynene har jeg gjennomgått kontrakten og foreslått endringer med utøvernes rettssikkerhet i fokus, sier Anne-Lise H. Rolland.

Nå har de to punktene «5.2.1 h» og «5.2.1 i» i den tidligere kontrakten delvis blitt omskrevet. I tillegg poengteres det at «utøver har det objektive ansvaret for alt som kommer i kroppen».

– Faren for brudd på dopingreglene er et stort risikomoment for utøverne. Det som også er veldig viktig for utøverne er å være klar på hva det objektive ansvaret, som de har, innebærer. Det objektive ansvaret betyr at hvis utøverne har et forbudt stoff i kroppen og er i en konkurranse, så strykes resultatene helt uavhengig av skyld – uansett, sier hun.

– Det er veldig viktig å være oppmerksom på. Det vil si at de forstår at det ikke spiller noen rolle for konsekvensene av det objektive ansvaret (at resultatene strykes), om de har stolt på spesialister.

Halvparten har signert

Hun forteller at setningen om legens råd og veiledning opprinnelig sto i kontrakten på grunn av problematikken rundt kosttilskudd.

– Det er veldig farlig å bruke kosttilskudd uten at det er trippelsjekket – ofte vises det ikke nøye nok hva kosttilskuddet inneholder. Utgangspunktet var at man ikke skulle ta noe uten at det var rådført med legen, men denne setningen kan tilsynelatende leses som om de må følge legens råd selv om de ikke er enige, sier Rolland og legger til:

– Det har aldri vært meningen, og jeg tror heller ikke at noen har oppfattet det slik. Men det er selvfølgelig endret.

I desember fikk alle landslagsutøvere tilknyttet Norges Skiforbund et informasjonsskriv der det kom frem at de måtte signere et tillegg til utøverkontrakten som allerede var undertegnet før sesongen.

– Det siste jeg fikk beskjed om var at over halvparten har signert. Jeg sitter ikke på de siste tallene, så jeg vet ikke om noen ikke har gjort det, sier Rolland.