Skiforbundet er det siste i en rekke av forbund som har valgt å støtte forslaget som opprinnelig kom fra Norges Friidrettsforbund.

– Hovedargumentet for at vi landet der hvor vi landet, var likhetsprinsippet. Styret ønsker at det skal være samme regler for norske utøvere som det er for utenlandske utøvere, sier skipresident Erik Røste til NRK.

Dermed går de også mot langrennskomiteen i Skiforbundet, som ønsket å beholde høydehusforbudet.

Har tillit til idrettsstyret

– Det her er en sak det er stort engasjement rundt og det er en sak hvor det er delte oppfatninger, svarer Røste på spørsmål om langrennskomiteens reaksjon på styrets avgjørelse.

NORSK HØYDE: Dette høydehuset på Trysil ble brukt før forbudet trådte i kraft. Foto: Morten Stenberg / NRK

Langrennskomiteens nei til oppheving av forbudet fikk blant annet Gjert Ingebrigtsen til å reagere. Et av argumentene til komiteen var blant annet at de ikke ønsker at «toppidretten skal fjerne seg mer enn nødvendig fra barne- og ungdomsidretten».

Men beslutningen til Norges Skiforbund endte altså med støtte til idrettsstyrets innstilling - med ti mot fire stemmer.

– Her tror jeg bare alle er enige om at der er det flertallet som bestemmer, og langrennskomiteen forholder seg nok til det, sier Røste.

Avgjøres i mai

Skipresidenten sier at skistyret var spesielt opptatt av hvordan en eventuell oppheving av forbudet skal skje trygt og forsvarlig.

– Det står jo i idrettsstyrets vedtak at man skal sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal komme med retningslinjer, og at opphevelsen av forbudet ikke vil tre i kraft før de retningslinjene er vedtatt, sier Røste.

– Der var styret veldig tydelig på at man har tillit til at idrettsstyret vi gjøre det på en grundig og god måte slik at det ikke blir noe frislipp før de er vedtatt.

Forbudet mot bruk av høydehus og tilsvarende utstyr ble innført i 2003. Både i 2008 og 2015 ble det fremmet forslag om å avvikle det, men det ble nedstemt begge ganger.

Professor ved NIH, Jostein Hallén. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

I slutten av mai skal saken opp på idrettstinget, og da avgjøres det om forbudet oppheves eller ikke.

Også NIH-professor Jostein Hallén reagerte for øvrig kraftig på at langrennskomiteen i Norges Skiforbund gikk imot å oppheve forbudet mot simulert høyde.

– Jeg synes rett og slett det er illojalt, sa Hallén om innstillingen.