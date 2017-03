Ski Classics-direktør varsler oppvask: – Helt uakseptabelt

– Dette er utrolig uheldig. Vi setter alltid sikkerheten først, sier Nilsson til NRK.

Sundby tok en råsterk seier i Birkebeinerrennet, men kollisjonen 20 kilometer før mål stjal all oppmerksomheten fra maktdemonstrasjonen.

Plutselig viste TV-bildene at en snøskuter kjørte på langrennskongen bakfra i sporet.

NRK viste Birkebeinerrennet, men det er Ski Classics som står for produksjonen av langløpene.

Tror sjåføren fulgte annen løper

– Det er helt uakseptabelt. Vi skal ha møter med skutercrewet for å finne ut hvordan dette kunne skje, sier Nilsson.

Nilsson har ikke rukket å høre forklaringen fra den aktuelle skutersjåføren, men han antar at sjåføren ikke fikk med seg at Sundby skiftet spor.

– Vi setter alltid sikkerhet først, men det er en vanskelig balansegang med skutere i høy fart for å få TV-bildene. Her har han (sjåføren) fulgt Østensen, og han skulle ta igjen Sundby for å vise avstanden. Løperne bytter jo ofte spor, og her har det nok skjedd uten at sjåføren har fått det med seg, sier Nilsson.

Evalueres

Nilsson varsler nå at Ski Classics tar en grundig evaluering av snøskuter-bruken.

Produksjonsteamet produserer alle løpene i Ski Classics.

– Bør man skille sporet for snøskuterne tydeligere?

– Det er et godt spørsmål. Det må vi se på igjen. Det kan kanskje markeres bedre, men det er uansett skuterførerens feil, påpeker Nilsson.

Sundby var selv mektig irritert da uhellet først skjedde, men smilene satt langt løsere på den andre siden av målstreken.

Han forklarte kollisjonen slik:

– Tidvis var det is på kanten, og vi prøvde å stå der. Så da jeg skulle skjære ut, så ikke scooteren det for seg. Den kom i voldsom fart og meide meg ned. Det var kjipt, for det var på et avgjørende tidspunkt, sier Sundby, som skvatt da skuteren kom fykende.

– Det kom litt bardust på meg, smiler Sundby.