Skeptisk etter mangelfull testing: – Ingen problem å jukse overhodet

– Frem til nå er det ingen problem å jukse overhodet, skiskytternes smøresjef, Tobias Dahl Fenre.

Fluorreglene er ikke blitt enklere å forholde seg til siden debatten startet. Nytt av sesongen er at både Det internasjonale ski- og skiskytterforbundet (FIS og IBU) – i påvente av et totalt fluorforbud – har forbudt fluorsmøring som inneholder C8-bindinger. Et stoff som også er ulovlig i EU og EØS.

Norges Skiskytterforbund har skrevet under et dokument på at de ikke skal bruke det ulovlige produktet, og i tillegg utfører IBU og nasjonale myndigheter stikkprøver hos lagene før, under og etter konkurranser. Det har de også gjort i sesongstarten.

LIKE: Boksen til venstre inneholder C8-kjedet fluor og er ulovlig fra 2021. Den til høyre, med C6-bindinger, er lovlig. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Vi har hørt at noen ble sjekka. Vi er ikke blitt sjekka her, men på IBU-cup i Idre. Og det er nok litt å gå på gjennomføringen av testene fra IBU sin side, forteller Fenre.

– Føler oss litt utrygge

Han ønsker egentlig ikke å gå i detalj på hvordan IBU gjennomførte selve testen, hvor prøvene deretter sendes til analyse på et laboratorium.

– Det er småting med testene som gjør at vi føler oss litt utrygge på at det som kan tas blir tatt, sier Fenre, og utdyper:

– Det var mer tilfeldig og det ble testet veldig lite av gangen. Ett produkt ble testet, og jeg skulle ønske at de som kom og testet hadde bedt om å få se hva vi hadde. Alt som var der, for å få en oversikt over totalen av det som er til stede. Ellers blir det veldig lett å gjemme unna ting.

GOD GLID: De norske skiskytterne følte de hadde gode ski, også med lovlig skismøring i verdenscuphelgen i Østersund. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Det er ikke IBU helt enig i.

– Vi tror absolutt at kvaliteten på testene er viktigere enn kvantiteten, og måten man setter opp testene, slik at folk utrygge på hva neste steg er, mener sportsdirektør Felix Bitterling.

Sendte e-post med beskjed

Fenre påpeker at han har forståelse for at det tar tid å få et testsystem som fungerer bra, men sendte en e-post til IBU med klare tilbakemeldinger etter første verdenscuphelg.

– Man får ikke tatt alle, men dette må innarbeides som en rutine i det systemet IBU har. Da kan man gjøre det på den beste mulige måten ut ifra de forutsetningene man har, i stedet for å tenke at man skal ta alt, for det er umulig, sier smøresjefen, som ønsker å unngå at signalet blir at det er lett å bruke et ulovlig produkt.

– Det er jo det som er bekymringen at man da tenker at den testen som var, var såpass mangelfull at det er lettere å jukse enn man hadde trodd, avslutter Fenre.

NOEN FIKK BESØK: IBU gjennomfører stikkprøver for å se etter bruk av ulovlig fluor. Nasjonale myndigheter kan gjøre det samme. Som her i Østersund Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Bedre enn ikke å gjøre noe

Også Det internasjonale skiskytterforbundet erkjenner at det er rom for forbedringer, og skal ha et møte med flere av smøresjefene denne uka.

– Vi må være veldig presise i måten vi jobber på, og være en mega-spesialist for å kjenne alle detaljer, så derfor har vi en arbeidsgruppe vi jobber med, samler tilbakemeldinger og forsøker å forbedre oss hele tiden, sier sportsdirektøren.

– Hvor lett er det å jukse nå?

– Det kommer an på hvor mye kriminell energi du vil legge i noe. Systemet er ikke vanntett nå, men det er så bra som vi kan få det. Det er i hvert fall mye bedre enn ikke å gjøre noe, svarer Bitterling.