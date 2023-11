Skeid jakter hjemmebane i serieavslutningen mot Kristiansund

Wild-seier i New York - Zuccarello med avgjørende assist

Minnesota Wild vant 4-2 borte mot New York Islanders natt til onsdag.

Ut til den tredje perioden var stillingen 2-2, men to mål på 42 sekunder avgjorde kampen for Wild. 3-2-scoringen kom etter overtall, 6.50 ut i den siste perioden.

Mats Zuccarello spilte en fin pasning på tvers til rekkekamerat Kirill Kaprizov, som kontant sendte pucken i mål.

Like etterpå økte Joel Eriksson Ek ledelsen til 4-2, en ledelse Minnesota Wild holdt ut kampen.

Dermed ble det en suksessrikt opphold i New York for Wild, etter at de slo New York Rangers på straffer i helgen.

Sesongstarten har vært at det variable slaget for Wild, som står med tolv poeng på tolv kamper.

Zuccarello står med 13 målpoeng på de tolv kampene (ti assists og tre scoringer), flest i klubben sammen med Eriksson Ek (syv mål og seks assists). Zuccarellos ti assist er klart flest i Wild til nå i sesongen, to foran Kaprizov.