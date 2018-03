Skarstein vurderte å droppe åpningsseremonien – blir flaggbærer

– Det er veldig stas. De paralympiske verdiene er veldig viktige. Å komme sammen hele verden og konkurrere på en fair måte. Paralympics har også et ekstra perspektiv med styrke og egenskaper, sier Skarstein til NRK.

– Jeg er veldig stolt over inkluderingen og fellesskapet i Norge og er veldig stolt over å kunne representere landet.

29-åringen forteller at hun ble svært overrasket da Norges Paralympics-leder Cato Zahl Pedersen ga henne beskjeden.

– Var usikker

Selv om Norge fikk tilbud om å kunne avslutte seremonien tidlig, var Skarstein usikker på om hun kunne prioritere den.

– Det hadde ikke falt meg inn (å være flaggbærer). Jeg hadde ikke tenkt på det engang. Jeg var veldig usikker på om jeg skulle gå, fordi det tar energi før konkurransen, sier Skarstein.

Langrennsløperen åpner nemlig Paralympics allerede søndag med langdistanse (12 km).

Deretter venter sprint onsdag og mellomdistanse (5 km) lørdag 17. mars.

PÅ PLASS: Store deler av Norges tropp deltok på den såkalte velkomstseremonien onsdag. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Gode medaljesjanser

Martin Sletten, som er samboer og trener, mener Skarstein har gode medaljesjanser på samtlige distanser.

– Det er sprint og mellomdistanse hun har gjort det skarpest i de siste sesongene, men du vet jo aldri. Det var jo på langdistanse hun tok VM-sølvet i fjor, påpeker Sletten.

Åpningsseremonien starter fredag klokken 12.00 norsk tid (20.00 lokal tid) og sendes direkte på NRK.

– Birgit er en fremragende representant for norsk idrett og for den norske troppen i Paralympics. Hun har deltatt i Paralympics tidligere, både som langrennsutøver i Sotsji 2014 og som roer i Rio 2016. Hun er en dedikert utøver og en positiv ambassadør for paraidretten i Norge, kommenterer Cato Zahl Pedersen.