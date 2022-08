Skarstein tok EM-gull i München – smadret konkurrentene

– Dette var veldig moro. Birgit vet å løse ting som det her. Det er ingen grenser for hva hun får gjort, sier Kjetil Borch til NRK etter gullet.

– Hun er helt fantastisk, sier tidligere verdensmester Are Strandli til NRK.

Det var en smilende Skarstein til start som oste av selvtillit i Tyskland. 33-åringen gikk tidlig i front og tok ledelsen i feltet. Halvveis ut hadde Skarstein et forsprang på over seks sekund på israelske Moran Samuel.

– Ingen er i nærheten. Avstander er ganske drøy, sa NRK-kommentator Pål Thommasen.

KUNNE SMILE: Birgit Skarstein har nå to EM-gull i bagasjen. Foto: KSENIA NOVIKOVA / NRK

Skarstein nektet å gi fra seg ledelsen og sikret dermed sitt andre EM-gull i karrieren. Tyske Manuela Diening tok sølv mens israelske Moran Samuel tok bronse.

Skarstein hadde få problemer med å kvalifisere seg til finalen i München og kontrollerte enkelt inn til seier i sin semifinale. 33-åringen har allerede gull i Paralympics, VM og EM i bagasjen.

Tidligere har Skarsteins klasse (PR1) vært for utøvere som bare kan bruke armer og skuldrer, men nå har det blitt åpnet for utøvere med styrke i beina, til tross for at regelverket ikke er endret skriftlig.

Para-klatrer Eva Mol er en av dem som nå kan delta i Skarsteins klasse, og det har skapt full forvirring i ro-miljøet: