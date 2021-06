Skarstein nådde drømmegrense

Pararoeren Birgit Skarstein fortsatte å imponere da hun søndag rodde 2000 meter på 9.56,54. Bestenoteringen er en forbedring med over elleve sekunder.

Lørdag vant Skarstein på tiden 10.07,93. Dagen etter nådde hun nok en milepæl ved å presse seg under ti minutter på distansen.

– Det er helt vilt. Jeg og Johan Flodin (landslagstrener) har hatt et mål oss imellom om å komme under ti minutter denne sesongen. At det skulle skje i det siste løpet før Paralympics, det er helt fantastisk. Vi visste at det var et hårete, men mulig mål, sa Skarstein til VG.

– Det er en drømmegrense. Jeg har ikke tall på hvor mange økter jeg har hatt ute på Årungen, hvor Johan har ropt at «nå er det ti minutter-fart» og at nå «er det forhold for verdensrekord». Vi har jobbet veldig systematisk for å komme under ti minutter, sa hun.