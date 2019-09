– Jeg er letta, lykkelig, emosjonell og har det veldig fint, sier Birgit Skarstein.

Det har gått en liten time siden hun rodde inn til sitt fjerde VM-gull i pararoing. Under VM-løpet i Linz gikk 30-åringen knallhardt ut fra start, noe som var helt etter planen hun hadde lagt sammen med treneren.

Hun tok tidlig ledelsen, og den holdt hun hele veien inn til mål.

– Tenkte at nå spyr jeg

Slik knuste hun de to tøffeste konkurrentene fra Frankrike og Israel, men det kostet krefter. Faktisk såpass mye krefter at hun altså mistet både synet og flere av sansene underveis, forteller hun.

– 350 meter fra mål svartnet det for meg. Jeg var så kvalm at jeg tenkte at nå spyr jeg. Men jeg tenkte at jeg trenger jo egentlig ikke å se for å ro i mål, så jeg måtte bare fortsette, sier hun.

Birgit Skarstein fortsetter å dominere i sin klasse i para-roing. Foto: Bàlint Czucz / NTB scanpix

Skarstein flirer når hun forteller om hvordan det hele opplevdes:

– Jeg var så pumpa. Men det er bare å fortsette til kroppen ikke klarer mer, og alle har det jo vondt. Men når du mister synet og ikke får puste, da går det bare på auto. Det var slik til kanskje fire, fem minutter etter at jeg kom i mål. Det var helt svart for meg, og jeg bare pustet, sier hun.

Det er liten tvil om at Skarstein ga alt. Etter å ha hivd etter pusten i noen minutter kunne hun omsider juble for sitt fjerde VM-gull, som også sikret henne en plass i Paralympics i Tokyo neste år.

Skarstein kom i mål på tiden 10.18,83, bare fem sekunder bak hennes egen verdensrekord. Benoit tok sølvet med 10.24,07, mens bronsevinner Moran Samuel fra Israel ble slått med ytterligere seks sekunder.

Mistet sin nære venninne

Prestasjonen kommer midt i en svært vanskelig tid for Skarstein. Det er bare noen uker siden hennes nære venninne Ingrid Aune, ordføreren i Malvik, gikk bort. Hun omkom i en båtulykke 1. august.

Malviks ordfører Ingrid Aune gikk bort i en båtulykke utenfor Namsos. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det har vært en veldig emosjonell tid. Mye følelser i kroppen. Det har vært litt tøft å fokusere og å ha overskudd. Spesielt nå under VM har jeg jobbet hardt for å være til stede der jeg skal være. Men jeg har et helt fantastisk lag rundt meg som gir gode råd og holder meg i hånda. Vi har et lag som til en viss grad kan kompensere for livet, og jeg må bare si det en gang til at det laget er helt fantastisk, sier Skarstein.

Hun hadde venninnen Aune i tankene gjennom hele dagen.

– Hun skulle være med meg til Paralympics neste år, være med som heiagjeng og ha ferie der. Jeg skulle besøke henne i neste uke. Hun er der hele tiden. Vi hadde så mange planer sammen, forteller Skarstein.

– Hun er en stor inspirasjon for meg. Hun hadde vært en av de første til å ringe i dag, det er jeg sikker på. Hun er der som inspirasjon for meg til Tokyo, fastslår hun.

Bronse til Borch

Med seieren viser Skarstein seg som en klar gullkandidat foran neste års Paralympics i Tokyo.

– Til nå har Tokyo bare vært som en drøm, men nå er det ekte. Det føles helt fantastisk, sier Skarstein.

Et par timer etter Skarsteins gull rodde Kjetil Borch inn til bronsemedalje. Borch ledet faktisk løpet kort før mål etter å ha kjempet seg opp fra 4.-posisjon halvveis. Men den heftige spurten kostet krefter. På tampen ble han passert av tyskeren Oliver Zeidler og dansken Sverri Nielsen.

Zeidler tok gull på 6.44,55, mens Nielsen var kun tre hundredels sekund bak på sølvplass.

Ytterligere 34 hundredeler bak fulgte Borch, og bare tre tideler bak ham igjen kom Litauens Mindaugas Griskonis. Tidene sier alt om hvor jevnt løpet var.

I herrenes E-finale i dobbeltsculler ble det 2.-plass til Erling Øyasæter og Petter Tufte. De rodde på 6.32,33 og var nøyaktig fire sekunder tregere enn den russiske vinnerduoen Nikita Jeskin og Aleksandr Matvejev.

Tidligere søndag rodde Marianne Madsen inn til 3.-plass i D-finalen i singlesculler. Hun var ett tidels sekund bak 2.-plasserte Svetlana Germanovitsj fra Kasakhstan. Desislava Angelova fra Bulgaria vant D-finalen.