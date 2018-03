Skarstein forstår ikke Kristoffersens kritikk

– Alle tåler litt plastikk av og til, mener Skarstein, som er blitt valgt som Norges flaggbærer under åpningsseremonien til Paralympics i Pyeongchang fredag.

Åpningsseremonien i Paralympics starter fredag klokken 12.00 norsk tid og sendes direkte på NRK.

En av Norges fremste medaljekandidater har funnet seg vel til rette i utøverlandsbyen.

– Vi er fire stykker som bor i denne leiligheten. Det er litt tynne vegger, så vi må vise litt hensyn om natten, ler Skarstein når NRK blir tatt med på en liten omvisning.

Henrik Kristoffersen var ikke fornøyd med boforholdene. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Standarden er enkel i utøverleiligheten. Deler av møblementet er dekket av plast med tanke på at leilighetene skal legges ut for salg etter Paralympics.

Det plager ikke Skarstein, som er fornøyd med boforholdene.

– Det viktigste er at det er rent, og at det er greit å komme seg rundt og at folk er hensynsfulle og ikke vekker hverandre om natta, påpeker hun.

– Luksus

Tonen var en litt annen hos Norges alpinstjerne Henrik Kristoffersen da han bodde i utøverlandsbyen.

Slalåmspesialisten var blant annet misfornøyd med mangel på varmtvann, bruken av plastbestikk og det han kalte såkalte «OL-turister».

– Når man spiser av plastikk og papp i 14 dager, så er det ikke så hyggelig lenger, sa Kristoffersen til NRK.

Birgit Skarstein har lite forståelse for kritikken fra alpinstjernen.

– Henrik Kristoffersen kan få lov å bli med oss på tur mye mer, for dette er luksus i forhold til det vi er vant til, kommenterer hun.

Skarstein sammen med trener og samboer Martin Sletten i utøverlandsbyen.

– Fine leiligheter

Paralympics-utøveren mener de har alt de trenger i leilighetene.

– Vi har gode sengeplasser og det er fine leiligheter. Det gjør ikke meg noe at det er plastbestikk, selv om det ikke er så miljøvennlig som jeg skulle ønske. Men av hygieneårsaker skjønner jeg det, sier Skarstein og legger til:

– Jeg synes ikke at vi skal sette så veldig store krav til utøverlandsbyene, for hele poenget er at det skal være et prosjekt som står på egne bein etter OL og Paralympics. Det viktigste er at dette blir boliger i etterkant, poengterer hun.