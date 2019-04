Skåret mot gamle lagkamerater: – Jeg ville ikke gjøre for mye ut av det

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er glad i gutta og ville ikke gjøre for mye ut av det.

Det ble et helt spesielt møte i tippeligaens andre runde mellom Molde og Stabæk søndag.

I sin aller første hjemmekamp for Molde satte Omoijuanfo inn sin første skåring for sesongen, og det mot gamle lagkamerater.

Planlagt feiring

Omoijuanfo har spilt 85 kamper for Stabæk og skåret 29 mål fra 2016 - 2019. I bærumsklubben var han et stort offensivt bidrag. I 2017 skåret han 17 mål for gamleklubben.

Før kampen mot sine gamle lagkamerater hadde Omoijuanfo allerede sett for seg hva han kom til å gjøre hvis han skåret.

– Jeg tenkte på det, og jeg kommer ikke til å feire mot gamle lagkamerater, sa Omoijuanfo i pausen.

Allerede etter fire minutter viste den nysignerte Moldespilleren seg frem mot tidligere lagkamerater med en markkryper i lengste hjørnet som trillet et par meter til side for stolperoten. Dette ble bare starten.

Etter drøye halvtimen kom spissen alene mot en våken Sandberg, som stormet ut i duell med Omoijuanfo. Keeperen fikk blokkert avslutningen men returen havnet i beina på Magnus Wolff Ekrem som banket inn 1-0 via foten til Vihmann.

Men like før pause kom scenarioet den tidligere Stabæk spilleren allerede hadde sett for seg før kampen.

Etter 38 minutter benyttet Molde seg av et høyt Stabæk-lag og stormet fremover. Deretter ble Hestad spilt igjennom på høyrekanten, og tar seg god tid før han trillet ballen ut til Omoijuanfo på 16-meteren. Spissen viste ingen svakheter og banket ballen til side for Sandberg.

– Det er foran boksen jeg er god og gutta setter meg opp fantastisk.

Hvordan var det å vinne mot gamle lagkamerater?

– Man vil jo ikke tape for det laget man har forlatt. Det er uasnett viktig å vinne på hjemmebane. Vi er et tøfft lag å møte, og vi skal kjempe i toppen i år, vi skal ta gull rett og slett, sa Omoijuanfo til NRK.

– Vi viser klasse i dag

Stabæk hadde bare en sjanse i første omgang og Molde vant overlegent 3 - 0 i rosenes by. Og Omoijuanfo mener Molde fikk vist frem favorittstempelet de fikk før sesongstart.

– Vi har mye ball, vi har mange sjanser og vi spiller underholdende fotball. Vi holder nullen og vi viser klasse idag.

Det var veteran Mattias Moström som satte inn det siste målet på Aker Stadion og Moldes midtbanespiller, Magnus Wolffs Eikrem noterte i dag sitt andre mål for sesongen.

– Jeg er veldig fornøyd med å starte sesongen med to mål og jeg håper det fortsetter. I år har jeg fått med meg hele oppkjøringen og det har vært veldig bra. Og fortsetter vi slik som idag så skal vi bli tøffe å slå i år, sa Eikrem til NRK etter kampen.