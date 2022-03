Skapte blest med bondesitat etter Norge-kamp – nå har bonden kontaktet Haaland

Pressen fikk ikke være til stede – Klaveness trakk seg fra konferanse i Qatar

Norges Fotballforbund (NFF) og president Lise Klaveness har trukket seg fra en konferanse med den internasjonale fagforeningen BWI i Qatar fordi pressen i siste liten ikke fikk delta.

Møtet var åpent for publikum og kunne strømmes på nettet, ifølge Klaveness.

– Da er det en selvfølgelig at det også er åpent for presse på et slit arrangement, det var ikke et møte, sier hun til NRK.

Hun forteller at det arrangementet egentlig skulle være åpent for pressen, men at BWI i siste liten har etterkommet krav fra debattanter som ikke ønsket pressen til stede.

– Det må vi respektere, men da kan ikke vi være med. Vi vet at fri presse og mangel på sådan er den veldig stor del av utfordringen, sier den nyvalgte fotballpresidenten.

– Det er mange samtaler der man ønsker å ikke ha presse til stede fordi man skal gå inn i en sak og diskutere skikkelig, noen interne møter. Men dette var ikke rigget som det, sier hun.

Konferansen, som ble holdt tirsdag og onsdag, har fokus på arbeidet for migrantarbeideres rettigheter i VM-verten Qatar.

– BWI er fortsatt en bra organisasjon og var helt sikkert utsatt for press, men det er en feil avgjørelse mener jeg, sier Klaveness.

Hun er for tiden i Qatar, sammen med en delegasjon fra NFF, for å delta i torsdagens Fifa-kongress. Der er det forventet at den ferske fotballpresidenten skal kritisere Fifa fra talerstolen.

Klaveness har i lang tid vært en tydelig stemme i Qatar-debatten. Hun har sittet i en arbeidsgruppe i NFF som har jobbet med Qatar og menneskerettigheter.