Skandalescener etter «tidenes kamp»: – Helvete brøt løs

Ny nedtur for Rangers og Zuccarello

To tap etter to kamper er fasiten i starten av NHL-sesongen for New York Rangers. Lørdag tapte laget 1-3 for Buffalo Sabres. Norske Mats Zuccarello fikk 19 minutter på isen. Han hadde flere skudd på mål, men ingen av dem satt denne gangen.