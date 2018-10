Skandalescener da Chelsea utlignet fem minutter på overtid

Det ble fullstendig kaos på tampen av kampen mellom Chelsea og Manchester United. En dramatisk utligning på overtid utløste enorme gledesscener på Chelsea-benken, og en i hjemmelagets støtteapparat jublet foran Mourinho.

– Fullstendig kaos nå. Det er slåssing på sidelinjen, og det er slåssing ute på matta, sa TV2s kommentator Øyvind Alsaker.

Måtte holdes tilbake av vakter

Portugiseren ble tydelig provosert og bykset mot Marco Ianni, en av Chelseas assistenttrenere, som feiret åpenlyst foran Mourinho. Den tidligere Chelsea-manageren havnet i tilløp til slåsskamp ved spillertunnelen og måtte holdes tilbake av sikkerhetsvakter.

– Ja, jeg forstår det voldsomt. Jeg hadde gått i tottene på han selv. Utrolig nakent og provoserende. Det er så lavmål. Jeg skjønner veldig godt at Mourinho blir forbannet, sa TV2s fotballekspert Petter Myhre i studio etter kampen.

BRÅK: Mourinho var så provosert at vaktene måtte holde han tilbake på overtid. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Mike Dean brukte lang tid på å roe gemyttene, og kampen startet igjen etter rundt fire minutter. Det var allerede lagt til seks minutter i andre omgang.

Mourinho ville ikke snakke om krangelen i intervjuet etter kampen, men var ikke glad for respekten gamleklubben viste han.

– Jeg synes ikke de viste meg respekten jeg har vist dem, men det er ikke mitt ansvar. Jeg har et nivå av utdanning, sosialt og i sport, og det jeg gjorde i dag gjorde jeg i Porto, i Inter og i Real Madrid. Jeg prøver alltid å oppføre meg på samme måte, som jeg gjorde. Men fansens reaksjon er ikke opp til meg.

– Aksepterer unnskyldningen

Om selve krangelen har portugiseren prøvd å legge den bak seg allerede.

– Det som skjedde var med Sarris assistent, og Sarri var den første til å unnskylde seg. Assistenten kom bort etter kampen også og unnskyldte seg, og jeg aksepterer den unnskyldningen, sa Mourinho.

Tidligere i kampen hadde Chelsea først tatt ledelsen etter en heading fra Antonio Rüdiger.

Manchester utlignet først med Anthony Martial i andre omgang, før han økte litt senere. Ross Barkley satte kampens siste mål, med sin 2-2-scoring på overtid.

– Hvis vi hadde sagt før kampen at vi skulle fått med oss ett poeng fra Stamford Bridge så er det et bra resultat. Men nå ble det et elendig resultat for oss, og et flott resultat for dem, sier Mourinho etter kampen.

Med det resultatet er Chelsea fortsatt ubeseriet i årets sesong og er serieleder med en kamp mer spilt enn Liverpool og Manchester City. Manchester United er på sin side syv poeng bak Chelsea og innehar i øyeblikket en åttendeplass.