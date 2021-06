Skandalene har stått i kø: Nå vil Russland-kapteinen bli folkehelt igjen

Russland står overfor en ekstremt tøff utfordring når de møter verdensener Belgia i første EM-kamp lørdag. Det er høye forventninger til det russiske landslaget etter VM-suksessen på hjemmebane for tre år siden, og kanskje aller størst forventninger er det til storscoreren og kapteinen.

– Dziuba, den store bjørnen på toppen, er nok den største stjerna og mest kjent i Russland. Man vet aldri med han. Han er vanskelig å håndtere når han har dagen, sier Norges landslagsstopper Stefan Strandberg.

SPILLER I RUSSLAND: Landslagsspiller Stefan Strandberg har seks sesonger bak seg i den russiske toppserien for Krasnodar og Ural. Foto: Geir Olsen / NTB

Nordmannen har møtt Zenit-toppscoreren en rekke ganger i russisk toppserie og vet hvor god han kan være på sitt beste. For landslaget står Dziuba med 29 mål på 52 kamper, han ble den store helten i VM og har mottatt en rekke priser for sine prestasjoner på fotballbanen.

Likevel er det ikke fotballferdighetene han har fått mest oppmerksomhet for.

Onani-video gikk viralt

Det er ikke mer enn syv måneder siden Russland-kapteinen ble vraket fra landslaget. Det skjedde etter at en intim video av Dziuba ble lekket og gikk viralt. Bildene viser at spilleren filmer seg selv mens han onanerer, og videoen skapte stor debatt i hjemlandet.

Hendelsen falt ikke i god jord hos den russiske landslagssjefen som utelukket kapteinen fra troppen i de tre landskampene i november for å unngå «overdreven negativitet og spenning».

– Vi har alltid understreket at alle, både på og utenfor fotballbanen, må leve opp til nivået og statusen en landslagsspiller har, sa Stanislav Tsjertsjesov, sitert av det russiske fotballandslagets Twitter-konto.

VRAKET: Landslagssjef Stanislav Tsjertsjesov vraket sin egen kaptein i tre kamper etter video-skandalen. Foto: THIERRY ROGE / AFP

Samtidig fikk Dziuba en rekke støtteerklæringer fra personer i og utenfor fotballmiljøet, og i Moskva samlet det seg kvinnelige aktivister med bannere der det stod «Ikke skamfull» og «Alle gjør det» for å vise sin støtte til den hackede fotballspilleren.

Dukket opp i superheltkostyme

Men det er ikke den eneste gangen Dziuba har vekket oppsikt med en video på avveie. Etter at Zenit vant den russiske serien i fjor sommer, ble en noe utradisjonell garderobefeiring fanget på film.

Kapteinen stod i underbuksa og simulerte sex-bevegelser mens han stod bak sin iranske lagkamerat Sardar Azmoun.

Da han ble spurt om hendelsen av en russisk journalist, skal Dziuba ha svart spøkefullt at «Vi bygde internasjonale relasjoner. Russland og Iran, 1-0», ifølge den russisk-statlige Tv-kanalen RT. I ettertid skal spilleren ha forklart at det hele var et useriøst påfunn som aldri var ment å bli vist utenfor garderoben.

UTKLEDD: Artjom Dziuba iført Deadpool-kostyme, hånd i hånd med sønnen. Foto: TASS / SipaUSA

Feiringen av årets seriegull ble derimot av det mer planlagte slaget. Foran 40 000 tilskuere på Zenit Arena dukket Dziuba opp i fulldekkende Deadpool-superheltkostyme.

I den sorte og røde drakten tok han med sønnen opp på podiet for å motta pokalen for klubbens tredje strake ligagull – og fikk fortjent hyllest for sitt bidrag til klubbens suksess, men også for det kreative antrekket.

– Jeg har hatt denne drakten en stund og ønsket å unne meg selv dette. Jeg kan tillate meg det etter tre titler, skal han ha sagt i TV-intervjuet like etterpå.

Tok «hevn» mot gamletreneren

«Capitan disastro», eller katastrofekapteinen på norsk, er et av kallenavnene han har blitt tildelt i italienske medier. Dziuba skapte nemlig store overskrifter i den tradisjonsrike fotballnasjonen da han provoserte sin tidligere trener.

Og treneren var ingen hvem som helst.

Roberto Mancini, tidligere italiensk landslagsspiller og nåværende landslagssjef, hadde treneransvar i Zenit i 2017/2018-sesongen. Italieneren virket ikke å ha spesielt stor tro på Dziuba, og klubben inngikk etter hvert en låneavtale med Arsenal Tula.

INGEN FAN: Italia-legenden Roberto Mancinis forhold til Dziuba var mildt sagt anspent. Foto: Boris Grdanoski / AP

Som en del av avtalen fikk ikke Dziuba lov til å spille mot Zenit. Gjorde han det, måtte hans nye klubb punge ut mer enn 1,5 million kroner. Men spilleren skal angivelig ha vært så sugen på å vise gamletreneren at han hadde tatt feil av ham, at han sa seg villig til å betale halvparten av boten fra egen lomme, ifølge FourFourTwo og flere andre internasjonale medier.

Dziuba spilte kampen, og revansjen kunne knapt smakt bedre.

I det 88. minutt utlignet han til 3–3 for Arsenal Tula og sørget for poengdeling mot storfavoritten. Også denne gangen feiret han på en måte som ble lagt merke til. Etter målet løp han nemlig bort til Mancini for å feire, snudde ryggen til og pekte på sitt eget navn, som et slags stikk til gamletreneren.

VM-HELT: Dziuba startet mesterskapet i 2018 som innbytter, men ble etter hvert en folkehelt i Russland. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Føler ikke press

All utenomsportslige oppmerksomhet satt til side – i EM blir Dziuba utvilsomt en nøkkelspiller for Russland.

Da vertsnasjonen overrasket ved å ta seg til kvartfinale i VM for tre år siden, startet Dziuba mesterskapet som innbytter, men endte med å bli den store folkehelten med sine tre mål og to målgivende pasninger. Denne gangen kommer kapteinen til mesterskapet med et helt annet utgangspunkt.

– Jeg forstår utmerket godt hva som kreves av meg [ ...] Det blir spennende, men jeg føler ikke noe press, sa kapteinen på pressekonferansen før åpningskampen.

Men skal man tro kommentatoren i Komsomolskaya Pravda, en av Russlands største aviser, er forventningene i hjemlandet skyhøye til spilleren som «alltid er i sentrum av en skandale».

Kirill Legkov oppsummerer det slik:

– EM er nødvendig for at kapteinen på det russiske landslaget skal bli helt i landet igjen.

Russlands åpningskamp mot Belgia kan du se på TV 2 eller høre på NRK Sport fra klokken 21.50.