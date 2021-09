I 2016 tok det islandske fotballandslaget verden med storm da de slo ut England i åttedelsfinalen i fotball-EM. Nå står de i sin mørkeste periode som landslag.

For det islandske landslaget er midt i en overgrepsskandale som har fått store konsekvenser for islandsk fotball.

Det startet med at Hanna Bjorg Vilhjalmsdottir, leder av likestillingsutvalget hos Islands lærerforening, gikk ut og kalte det islandske fotballforbundet kvinnefiendtlig og kom med grove beskyldninger. Det islandske fotballforbundet (KSI) svarte at de ikke har fått noen varsler om seksuell trakassering eller vold.

Det fikk Thorildur Gyda Arnarsdottir til å stå frem med sin historie. Hun og en venninne hevder de ble krenket av Sigthórsson i 2017 på en nattklubb i Reykjavik.

– Han tok meg i skrittet. Like etter blir jeg utsatt for et fysisk overgrep, da han på et tidspunkt tok kvelertak på meg. Jeg hadde skader etter hendelsen i to til tre uker, sier Arnarsdottir i et intervju med RUV.

Saken fra 2017 ble politietterforsket, men ble så henlagt.

VARSLET: Thorildur Gyda Arnarsdottir hevder at Kolbeinn Sigthórsson krenket henne og en venninne. Foto: RUV

Spilleren benekter anklagene

Hun forteller at de var to personer som gikk sammen om å anmelde landslagsspilleren. Kolbeinn Sigthórsson, han som scoret seiersmålet mot England i fotball-EM 2016, er mannen som blir anklaget for overgrepene. Han er suspendert for landslagspausen i september, men forbundet sier ingenting om hvorfor. Sigthorsson klubb, IFK Göteborg, har også valgt å utestenge ham.

Spilleren selv benekter anklagene, men innrømmer at hans oppførsel ikke var eksemplarisk på den tiden.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i anklagene om seksuell trakassering eller at jeg har vært involvert i noen form for vold. Derfor benekter jeg disse anklagene. Likevel, min oppførsel har ikke vært feilfri, noe jeg også har beklaget, skriver spilleren i en pressemelding.

UTESTENGT: Kolbeinn Sigthórsson er utestengt fra både klubb og landslag. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

Han hevder videre at han tilbød seg å møte kvinnene og finne en løsning.

– Arnarsdottir og hennes venninne krevde en unnskyldning og en erstatning. Jeg aksepterte deres krav, og jeg betalte 3 millioner ISK (206 000 kroner) til en ikke-statlig organisasjon, Stigamot, for å støtte deres viktige arbeid på vegne av overlevende av seksuelle overgrep, skriver han.

Styret trakk seg

The Guardian hevder at seks måneder etter hendelsen, sendte faren til Arnarsdottir en e-post til president i KSI, Gudni Bergsson. Der skal han ha bedt om konsekvenser for spilleren som er anklaget for seksuelt overgrep.

Den siste tiden har Arnarsdottir hatt en løpende dialog med KSI. Der skal forbundet ha prøvd å inngå en taushetsavtale med henne og deretter gjort en avtale om erstatning. Forbundet har benektet den påstanden.

Styret blir beskyldt for å dekke over historiene og de har benektet at det foreligger slike anklager. Det slo varsler Arnarsdottir tilbake mot, og viste til e-poster der hun gjentatte ganger skal ha varslet forbundet.

Bergsson valgte så plutselig å trekke seg. Det samme gjorde hele styret på 16 personer. Dette skjedde til tross for at de dager tidligere varslet at de ville sitte til neste valg kommende februar.

– Folk er i sjokk

Landslagsprofil Kari Arnason innrømmer at det er en krevende periode de står i.

– Det har vært utfordrende, og folk stiller ikke opp for intervjuer. Det er et veldig betent tema, og man vil si så lite som mulig. Vi prøver bare å fokusere på fotball så godt vi kan, sier Arnason.

Og det er ingen tvil om at mediene har interesse for saken på Island.

– Jeg vil si at folk er i sjokk. Disse spillerne var høyt ansett etter EM og VM. De var som guder. Med slike historier, blir det et sjokk, sier Magnus Geir Eyolfsson, journalist for RUV, til NRK.

HELTER: De islandske landslagsspillerne ble hyllet fra alle kanter da de tok seg til kvartfinalen i fotball-EM. Foto: Franck Fife / AFP

Som journalist sier han det er meget krevende å jobbe med denne saken. Det er mange rykter som går i sosiale medier.

– Det er et minefelt. Alle vil tro på ofrene, men dette er mektige mennesker i samfunnet. Jeg tror mange holder meningene for seg selv, sier Eyolfsson.

I pressemeldingen der de annonserer sin avgang, beklager de overfor ofrene.

– Kjære ofre. Medlemmene i KSI tror på dere, og vi vil virkelig beklage. Vi vet at vi har sviktet dere, og vi skal jobbe med å bli bedre.

Mens forbundet må gjøre en jobb for å rette opp ryktet, er det også trøbbel sportslig. Island sliter voldsomt i VM-kvalifiseringen, og de står med tre poeng etter fire kamper spilt. Søndag kommer Nord-Makedonia på besøk og onsdag kommer stormakten Tyskland til Reykjavik.