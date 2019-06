Det var sist fredag returkampen i den afrikanske meisterligafinalen mellom tunisiske Esperance og marokkanske Wydad Casablanca blei spela i Tunisia.

Første kamp i Marokko hadde enda 1–1. Framfor 60.000 tilskodarar i Tunis tok Esperance leiinga like før pause i returkampen, før Casablanca utlikna etter 62 minutt.

Trudde dei. For dommaren annullerte det som såg ut som eit heilt greitt mål. Casablanca protesterte, og kravde at VAR-folka måtte gripe inn, og at dommaren måtte sjå på videobileta.

Problemet var at VAR ikkje verka. Det hadde det ikkje gjort under heile kampen, og dommarane visste det. Men ikkje lagleiarane og spelarane. Derfor fekk aldri dommaren sjå videoopptaket for å vurdere situasjonen på nytt.

Forlét bana i protest

Casablanca protesterte høglydt, og nekta å halde fram kampen. Dommarane og leiinga i CAF – det afrikanske fotballforbundet – prøvde i 95 minutt å overtale det rasande laget til å spele kampen ferdig.

Men dei lykkast ikkje. Til slutt tok kampleiinga avgjerda om å avslutte kampen, og CAF tilkjende Esperance meisterskapet og plass i klubb-VM til vinteren.

Det kom til handgemeng mellom representantar for dei to laga då dei gjekk av bana.

Sjølvsagt protesterte Casablanca, og CAF-styret lova å vurdere kampen i møtet sitt i Paris i dag.

Utanfor møtelokalet demonstrerte fleire hundre Esperance-tilhengarar med mellom anna ordet «korrupt» på nokre av bannera, i frykt for at CAF-leiinga skulle endre på resultatet.

Men resultatet av møtet kan også ende med at Casablanca blir utestengd frå kontinentale cupkonkurransar i to år.

Utestengd i seks månader etter første kamp

Det høyrer også med til historia at i første kamp, som altså enda 1-1, fekk Casablanca først eit mål annullert, så fekk dei ikkje medhald i krav om straffespark. Dessutan fekk dei ein spelar utvist. Men i den kampen verka iallfall VAR.

Etterpå blei kampens egyptiske dommar utestengd i seks månader.