Skal sjekke Thingnes Bøs våpen for feil: – Skikkelig rart

Heldigvis for Johannes Thingnes Bø hadde lagkameratene skaffet ham en så stor luke på stafetten at tre bom på siste skyting ikke kostet Norge gullet. Men den forferdelig statistikken på siste stående fortsetter for VM-kongen.

Og til tross for ekstratreninger og et dypdykk i hva som er feil, har Thingnes Bø fortsatt ikke svaret.

– Nå har det vært så mange serier, men jeg vet ikke. Jeg klarer ikke beskrive hva som skjer. Det er skikkelig rart at ekstraskuddene sitter, sier han til NRK.

Thingnes Bø hevder at det ikke er nerver eller press som ligger bak, og at han ikke føler noen frykt på standplass.

– Jeg er glad hjernen er skrudd sammen slik at jeg har en rolig tilnærming, for skulle jeg kjent på presset i tillegg, så hadde det jo rakna helt, innrømmer han og smiler.

Til børsemakeren

Norges skytetrener, Siegfried Mazet, mener tankene til 25-åringen er på feil sted.

– Når han ikke vet hva han har gjort, så betyr det at hjernen var et annet sted enn der den skulle. Jeg tror han er sliten i hodet, sier han.

GULLGRATULASJON: Trener Siegfried Mazet og Johannes Thingnes Bø. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samtidig utelukker de ikke at det kan være noe annet som er galt. Og nå skal Thingnes Bø sitt våpen til børsemakeren før søndagens VM-avslutning.

– Johannes sa at han syntes det var noe annerledes med avtrekkeren. For meg er det en viktig ledetråd, for å finne ut om det er noe å fikse for ham. En liten forandring kan gjøre det bedre, forteller Mazet.

Thingnes Bø understreker at han ikke tror det er en feil på våpenet, men treneren vil heller ikke utelukke at det kan være en av grunnene til problemene.

– Det er en mulighet, selv om det ikke er vanlig. Det er små detaljer som kan sees på, sier Mazet.

Vil komme alene

Han mener det uansett plutselig kan gå bedre på fellesstarten.

– Stående skyting er 70 prosent mentalt og 30 prosent teknisk for Johannes nå. Det kan justeres til 50/50 hvis han er mer konsentrert på det tekniske, mener Mazet.

Thingnes Bø har planen for hvordan han skal ta sitt femte VM-gull i Östersund klar.

– Hvis jeg kommer inn (på siste stående) med mange andre, så må jeg jo gå runder mens de kan gå ut, så jeg må ha litt luke før den siste, sier han og ler.