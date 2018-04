Skal kvinnene tvinges til å gå femmila?

«Går kvinnene alltid kortere enn mennene?»

Det amerikanske langrennslaget har pressekonferanse rett før OL-starten i Pyeongchang, og mange av spørsmålene handler rett og slett om selve langrennskonseptet, som ikke er spesielt godt kjent blant amerikanske OL-journalister.

Jessica Diggins bekrefter at ja, med unntak av enkelte ganger i sprint, går kvinnene alltid kortere distanser enn menn.

«Hvorfor?,» undrer den kvinnelige journalisten, som åpenbart er overrasket over at det faktisk er sånn.

«Vil dere ikke gå like langt som mennene?»

Diggins har ikke noe godt svar på hvorfor, men understreker at hun for sin egen del mer enn gjerne skulle gått like langt som mennene.

Jeg har ikke klart å finne noe oppslag i amerikanske medier om teamet i kjølvannet av denne seansen.

Men i Europa – og særlig i Norge og Sverige – er dette et tema som ofte diskuteres. Det har det vært i mange år, og også i vinter har det dukket opp.

«Slitte fordommer»

«Det er på tide å kvitte seg med gammelt tankegods og kvinnesyn. Symbolikken i at kvinner og menn får gå like langt også i langrennssporet er stor,» skrev sportsredaktør Rune Robertsen i iTromsø i en kommentar i forbindelse med sesongåpninga i november i fjor.

«Det er på tide at kvinnelige langrennsutøvere får gå femmila. Hvorfor skal de gå bare tre mil? Er det fordi femmila skal være den store manndomsprøven?,» sa Jorid Hovden, professor i idrettssosiologi ved NTNU, til Forskning.no i februar.

Dagbladet reiste problemstillingen under verdenscupfinalen i Falun.

I påska tok Anders Blomqvist – anerkjent ekspertkommentator i SVT – et oppgjør med dagens ordning.

«Det er slitte fordommer at ikke damene skal kunne gå femmil, det er latterlig,» sa han ifølge Aftonbladet.se etter at Charlotte Kalla vant tremila i det svenske mesterskapet.

Vi vet bedre

Da kvinnene fikk bli en del av langrennssporten (fikk delta i OL fra 1952), var det i en tid da kvinner fortsatt ble sett på som «det svake kjønn» – en tid da idretten i enda større grad enn i dag var en mannsbastion.

Sånn sett er det ikke så overraskende at kvinnene den gangen ble henvist til kortere distanser. Litt mer overraskende er det kanskje at kvinnenes lengste distanse bare var to mil til og med OL i Calgary i 1988.

Siden jeg begynte å dekke langrenn som journalist i 1995, har jeg aldri møtt noen oppegående mennesker som i fullt alvor har ment at verdens beste kvinnelige langrennsløpere ikke er godt nok trent til å gå femmila.

Det skulle for så vidt bare mangle. Å hevde at Marit Bjørgen er dårlig trent og ikke skikket til å konkurrere på de samme distansene som mennene, vil i 2018 framstå som like kunnskapsløst som å hevde at jorda er flat.

Vi vet bedre.

Går nesten like fort

Riktig nok går verdens beste kvinner litt saktere enn verdens beste menn på ski. At det handler om biologiske forutsetninger, ikke trening, er også et faktum ingen betviler.

Forskjellen er dessuten mindre enn mange kanskje tror.

Det er fullt mulig å snu tankegangen på hodet og si at verdens beste kvinner nesten går like fort som verdens beste menn, i den grad det overhodet er interessant å sammenligne.

Her tillater jeg meg en sammenligning for å tydeliggjøre et poeng.

Da Marit Bjørgen vant tremila i Holmenkollen i vinter (skøyting), hadde hun en gjennomsnittsfart på to minutter og 36 sekunder per kilometer. Til sammenligning hadde Dario Cologna en snittfart på to minutter og 26 sekunder per kilometer da han vant femmila dagen før.

På tremila i OL (klassisk) hadde Bjørgen en snittfart på 2.44 per kilometer. Da Iivo Niskanen vant femmila dagen før, var kilometertiden 2.34.

Det er rimelig å anta at Bjørgen måtte ha redusert marsjfarten noe om hun skulle gått fem mil i stedet for tre, men Bjørgen går uansett så fort at hun effektivt tar livet av et eventuelt argument om at det ville tatt for lang tid å kåre en vinner på ei femmil for kvinner.

Så er da heller ikke dette den viktigste årsaken til at kvinner og menn fortsatt går ulike distanser.

MÅLFOTO: Selv etter fem mil har det hatt en tendens til å ende med spurtdueller. Her stikker Dario Cologna skotuppen foran Martin Johnsrud Sundby på målstreken i Holmenkollen i årets renn. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frykt for store avstander

Det viktigste argumentet for dagens differensierte øvelsesprogram, har vært at nivået mellom de/den beste og de nest beste er større blant kvinnene enn blant mennene. Mindre bredde i toppen, med andre ord.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) – og flere med dem – frykter at det kan bli veldig store avstander og kjedelige konkurranser med lav underholdningsverdi.

Å definere underholdningsverdi skal ikke jeg prøve meg på, men dette argumentet har så absolutt røtter i virkeligheten. Selv med dagens øvelser, er det adskillig større utslag i langrenn for kvinner enn for menn.

Jeg har gått igjennom resultatlistene for alle tremiler for kvinner og femmiler for menn fra og med OL i Vancouver i 2010. I alt dreier det seg om 15 konkurranser for hvert kjønn.

Dette er fakta:

Siden Justyna Kowalczyk vant i OL i Vancouver, har Marit Bjørgen (10) og Therese Johaug (4) vunnet alle tremiler. I samme periode har ti ulike herreløpere vunnet femmila.

Største seiersmargin på tremila er 3.46,5 minutter (Therese Johaug i Holmenkollen, 2016). Største seiersmargin på femmila er 18,7 sekunder (Iivo Niskanen i OL i Pyeongchang, 2018).

Åtte ganger har seiersmarginen for kvinner vært større enn den største seiersmarginen for menn, og fire ganger har den vært over et minutt.

(Se seiersmarginene i alle tre- og femmiler siden 2010 i faktaboks nederst i artikkelen.)

Hva er viktigst?

Det er ingen urimelig antakelse at disse forskjellene bare vil forsterke seg om kvinnene skal gå lengre distanser enn i dag.

Slik saken står nå i den offentlige debatten, er det dermed et spørsmål om hva som er viktigst av følgende to hensyn:

Å skape mest mulig jevne konkurranser, for spenningens og underholdningens skyld.

Å bli kvitt kjønnsforskjeller som har sitt utspring i en tid da menn bestemte alt og kvinner ble sett på som svakere.

Et element som ikke har kommet særlig godt fram i debatten, er hva verdens beste kvinnelige langrennsløpere selv vil. Og da snakker jeg ikke om enkeltutøvere med sterke meninger.

I dette spørsmålet som i andre politiske saker, er det gjerne de som ønsker endring som snakker høyest – og slipper lettest til i media. Derfor har vi stort sett lest om dem som gjerne vil gå fem mil, som for eksempel Jessica Diggins, Marit Bjørgen og Charlotte Kalla.

Vil ikke ha mennenes øvelser

Da er det interessant å lese undersøkelsen tidligere tillitsvalgt for løperne, Kikkan Randall, gjorde før FIS-kongressen i Cancún i 2016. 87 utøvere fra 12 land deltok. De hadde i gjennomsnitt 6,5 års erfaring fra verdenscupen i langrenn.

Ett av spørsmålene, som bare kvinnene fikk svare på, lød som følger: «Bør kvinner gå de samme distansene som menn i distanselangrenn?».

51,4 prosent svarte nei.

Det kunne naturligvis ha betydd at løpergruppa var delt omtrent på midten. Det var den imidlertid ikke.

For bare 8,1 prosent svarte ja.

At man ikke ønsker identisk program for kvinner og menn, betyr ikke nødvendigvis at man er fornøyd med dagens program. I tillegg til de statistiske tallene, fikk Randall inn mange kommentarer som nyanserer synspunktene.

For eksempel:

Hvorfor er mennenes fellesstart med skibytte dobbelt så lang som kvinnenes (30/15)? Kunne begge kjønn gått 20 km?

Når øvelsesprogrammet på grunn av vær og snøforhold endres, hvorfor endres det automatisk for begge kjønn? Hvis det skulle vært 30/15, hvorfor endres det til 15/10?

De som ønsker å gå de samme distansene som herrene, står heller ikke akkurat på barrikadene (med svenske Maria Rydqvist som et unntak). De sier sin mening når de blir spurt, men jobber ikke aktivt for endring.

Sånn sett er det for eksempel nesten umulig å sammenligne diskusjonen om hvordvidt langrennskvinnene skal gå femmil med diskusjonene om hoppkvinnene skal få hoppe i store bakker.

Lurt å lytte

For min egen del elsker jeg å se langrenn, uansett kjønn og uansett løpsutvikling. Å se en enorm soloprestasjon har sin sjarm, å se en massespurt som ender i målfoto byr på en annen opplevelse.

Om distansen er 100 meter eller ti mil, er underordnet for meg.

Samtidig elsker jeg diskusjoner om langrenn. Som sportsjournalist med langrenn som hovedsport lever jeg til og med av det.

Sett fra mitt ståsted bør lengden på distansene for begge kjønn være en viktig del av diskusjonen når FIS på kongressen i Hellas i mai skal vurdere justeringer av framtidas løpsprogram i mesterskap.

Men det er nok lurt av FIS å lytte til det løperne selv ønsker.

For er det å ta kvinnene på alvor å bestemme at de skal gå femmil når bare 8,1 prosent av dem selv ønsker det?