Skal ha kalt spillere for svindlere

Florentino Pérez, president i Real Madrid, skal ha kalt Raúl og Iker Casillas for de største svindlerne i klubbens historie. Det kommer frem i et lekket lydopptak fra 2006.

Den skriver El Confidencial. Den spanske avisa hevder at presidenten var grusom i ordene mot spillerne.

Perez skal ha beskyldt Raúl for å ha ødelagt klubben og hevder at spissen var årsaken til at han trakk seg fra presidentskapet i 2006.

Raúl er klubbens nest høyeste målscorer i historien og spilleren med flest kamper for klubben.

Mot Iker Casillas, skal han ha sagt:

– Casillas er ikke en keeper for Madrid. Hva vil du at jeg skal si? Han er ikke det, og har aldri vært det. Han er en stor tabbe vi har hatt. Vel, den største svindleren, og den andre er Raúl. De to største svindlerne i Real.