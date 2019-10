Skadetrøbbel for Solskjær

Fire personer pågrepet i Bulgaria

Bulgarsk politi har gått til pågripelse av fire personer mistenkt for å stå bak de rasistiske tilropene på tribunen i kampen mellom Bulgaria og England mandag.

– Det jobbes med å identifisere de øvrige personene som sto bak opptrinnet, opplyser det bulgarske politiet til Sky Sports.

EM-kvalifiseringskampen ble avbrutt to ganger av kampens dommer i 1. omgang på grunn av publikums rasistiske tilrop mot engelske spillere. I tillegg viser bilder fra kampen at flere bulgarske tilhengere gjorde nazihilsen under kampen.

Den ubehagelige episoden i kampen fikk allerede tirsdag følger. Den bulgarske fotballpresidenten valgte å gå av som følge av hendelsen i Sofia etter at Bulgarias statsminister anmodet om det. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har dessuten startet sin egen etterforskning mot det bulgarske fotballforbundet. (NTB)