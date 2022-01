Skadet Ruud trakk seg fra Australian Open: – Det er litt uflaks

Ruud tråkket over da han trente med Daniil Medvedev på søndag, to dager før han skulle møtt slovakiske Alex Molcan i første kamp i sesongens første Grand Slam-turnering.

– Å prøve å bli klar på to dager, ble litt for optimistisk. Jeg håpet på at det kunne gå. Men jeg merker i dag at jeg ikke har mulighet til å være 100 prosent. Og for at jeg skal spille god tennis, må beina henge med, og de må funke som trommestikker. Og det klarer jeg ikke med de smertene og den korte tiden jeg har fått nå, sier Ruud til NTB.

Far og trener Christian Ruud sier til Eurosport at skaden ikke er veldig alvorlig, men at det er noe veskeansamling der det er smerter.

– Normalt sett skal det roe seg om tre-fire dager, sier legene. Det er maks uheldig. Hadde den kommet for en uke siden, hadde han vært klar til å spille, sier han til Eurosport.

Fakta om Casper Ruud Ekspandér faktaboks * Alder: 23 år (født 22. desember 1998) * Klubb: Snarøya Tennisklubb * Verdensranking: 8.-plass * Proff siden: 2015 * ATP-titler: 6 (Buenos Aires i 2020, Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego i 2021). * Beste Grand Slam-resultater: 4. runde i Australian Open (2021), 3. runde i Roland-Garros (2019, 2020, 2021) og US Open (2020), 1. runde i Wimbledon (2019, 2021). (NTB)

– Skuffende

I MELBOURNE: Det var under trening i Melbourne søndag at skaden oppsto. Foto: ANDY CHEUNG / AFP

Dermed er turneringen over for Ruud før den rakk å komme i gang. Nordmannen, som er rangert som den åttende beste spilleren i verden, hadde ambisjoner om kvartfinale i årets Australian Open.

I fjor kom han til fjerde runde, det beste han har gjort i en Grand Slam-turnering.

– Det er litt uflaks. Å få dette på en søndag før en Grand Slam er ikke det man ønsker, men heldigvis er det ikke for alvorlig. Men igjen, dessverre for ille til at jeg klarer å gå på banen i dag, fortsetter han.

– Det er først og fremst skuffende i dag. Det blir en dag man husker som mest skuffende, legger han til.

– Et stykke unna

Far og trener Christian Ruud forteller at det ventet til det siste med å ta avgjørelsen om å trekke seg.

FAR OG TRENER: Christian Ruud. Foto: Jil Yngland / NTB

– Jeg tror han skjønte det med en gang innslåingen var ferdig, men klarte ikke ta avgjørelsen, han ville ikke ta avgjørelsen. Han satt og tenkte på det sikkert i et par timer før han bestemte seg, sier han til Eurosport.

– Fysioterapeuten har prøvd alt han kan gjøre med ising og kremer og ditten og datten, men til syvende og sist er det Casper sine bein, og han må ha følelsen på at han kan yte maksimalt, og det følte han at han ikke kunne gjøre i dag. Han var et stykke unna, sier han.

Christian Ruud forteller at sønnen var «ekstremt skuffet».

– Det er åpenbart skuffende å gå ut på denne måten og ikke få sjansen til å spille en eneste kamp, sier Casper Ruud selv.

Blir et par dager i Australia

Etter planen skal Ruud spille sine neste turneringer i Sør-Amerika om en liten måned, opplyser Christian Ruud.

– Jeg håper legen har rett at det er noe som ikke tar langt tid å bli kvitt, så ikke flere turneringer blir påvirket, sier han.

Casper Ruud planlegger nå å tilbringe et par dager til i Australia før reisen hjem for å unngå at foten hovner opp under flyturen. Så skal han følges opp medisinsk og trene seg opp i Norge.

– Jeg har et veldig godt team rundt meg som har hatt å gjøre med dette før. Så jeg stoler på at det kommer til å gå fint, sier han til NTB.

– Jeg er ganske god til å se positivt på ting og se framover. Det er et langt år, og mange turneringer skal spilles. Og selv om dette er en av de største og jeg ikke engang får spille her, er det forhåpentligvis mye annet gøy i vente, sier den norske spilleren.