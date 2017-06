– Karoline tar fri fra all konkurranse frem til Monaco 21. juli. Hun har et veldig bra treningsgrunnlag og nå handler det om ikke å ødelegge det før årets store mål, VM, sier sportssjef Håvard Tjørhom i friidrettsforbundet til NRK tirsdag ettermiddag.

Grøvdal skulle løpt 1500 meter i Diamond League-stevnet i Paris lørdag. Det er én av to distanser 27-åringen planlegger å løpe under VM i London, som starter 4. august.

I tillegg vil hun enten løpe 5000 meter eller 3000 meter hinder. Alt tyder nå på at det ikke blir hinder. For det var under hindertrening 30. mai hun pådro seg skaden hun fortsatt sliter med.

– Trenger ro

Søndag klarte ikke Grøvdal å holde tårene tilbake etter en smertefull opplevelse under lag-EM i finske Vaasa. Tirsdag var hun hos fysioterapeut Jan Henning Løken i Oslo.

– Vi har undersøkt henne i dag. Det er det samme problemet som hun har slitt med i noen uker. Det er en vond hamstring, men ingen stor skade. Vi har bestemt at hun trenger ro og gradvis opptrening og hun vil ikke konkurrere før Monaco, sier Løken til NRK.

Selv om Grøvdal og apparatet rundt henne velger å se positivt på VM-sjansene, er det en kjensgjerning at hun nå har slitt med skaden i fire uker av oppkjøringen.

HER GÅR DET GALT: Dette øyeblikket, på trening 30. mai i år, er iferd med å ødelegge sesongen for Karoline Bjerkeli Grøvdal. Du trenger javascript for å se video. HER GÅR DET GALT: Dette øyeblikket, på trening 30. mai i år, er iferd med å ødelegge sesongen for Karoline Bjerkeli Grøvdal.

– Håper det ordner seg

Fysioterapeuten gir heller ingen VM-garantier.

– Vi håper det ordner seg til VM, og mener det er veldig gode sjanser for det, sier han.

Til tross for konkurransepausen kan Grøvdal fortsette å trene.

– Treningen innebærer at hun kan løpe, noe hun skal allerede i morgen, men det blir fokus på mengde og ikke de mest intensive øktene. I tillegg skal hun trene styrke, forteller Løken.

– Det er egentlig ikke så annerledes fra hvordan det vanligvis er på denne tiden. Hun pleier å legge inn en treningsperiode før mesterskap, og den innebærer gjerne mengdetrening fremfor intensitet, påpeker han.

Supersesong

Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde en fantastisk sesong i fjor, med personlig rekord på seks distanser. Under OL i Rio ble hun nummer ni på 10.000 meter og sju på 5000 meter, og med det var hun beste europeiskfødte langdistanseløper.

Grøvdal har også satt en personlig rekord i år, da hun løp 1500 meter på 4.07.15 i Oordegem 28. mai.

To dager senere startet altså skademarerittet.