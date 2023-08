Skadesmell for Brann: Hegerberg mister resten av sesongen

Branns angrepsprofil Andrine Hegerberg (30) mister resten av inneværende sesong på grunn av en kneskade. Det samme gjør 18-åringen Signe Gaupset.

I en pressemelding torsdag opplyser klubben at veteranen Hegerberg ikke blir å se på banen før i 2024, skriver BA.

Hegerberg opererte kneet tidligere denne uken, og Branns sportssjef Alexander Olsen signaliserte onsdag at 30-åringen kunne miste resten av sesongen.

– Det er ingen alvorlig skade, men den ble vurdert fram og tilbake av det medisinske apparatet. Konklusjonen ble at resultatet ville bli best med et inngrep. Vi må forberede oss på å klare oss uten henne, sa Olsen til TV 2.

18 år gamle Gaupset har på sin side slitt med skader hele sesongen, og i 2023 har det bare blitt tre kamper for den unge spilleren.

(NTB)