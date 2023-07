Skaden stopper Grøvdal

Langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal skriver i et Instagraminnlegg at hun trenger noen uker med smertefri trening før hun kan delta i konkurranse igjen.

– Konkurransesesongen har ikke startet som planlagt. I mai fikk jeg en stressreaksjon i foten. Veldig dårlig timing, skriver hun.

Hun måtte droppe Diamond League-stevnene i både Paris og Oslo. Da hun prøvde seg på 5000 meter i Stockholm, måtte hun gi seg tidlig i løpet.

– Å prøve å gjøre det på den raske måten er ikke ofte den beste måten. Som et resultat av dette fikk jeg også et par mindre tilbakeslag forrige uke, og det var for tidlig å begynne å løpe. Jeg løper nesten som normalt, men jeg vil trenge et par uker med smertefri løping før jeg kan være klar til å løpe fort, skriver 33-åringen videre.

Nå venter tre uker med trening i St. Moritz, avslutter Grøvdal.

