Det var mange store profiler som manglet da Thorir Hergeirsson leste opp de 19 spillerne som blir med til VM i desember. Nora Mørk, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen er bare noen av profilene som får VM-drømmen knust av skader. Team Esbjergs Vilde Ingstad blir heller ikke klar.

– Hun har hatt noen pauser, men det hjalp ikke. Nå er hun nødt til å ta helt pause fra håndball i seks til åtte uker, kanskje mer, sier landslagssjef Hergeirsson.

VM i Japan starter 30. november. Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø og Kjerstin Boge Solås er også uaktuelle grunnet skader. De fleste skadeforfallene har vært klare før uttaket, men Ingstads skadeomfang ble først offentliggjort mandag.

– Pausen er for å ha mulighet til å være med på en eventuell OL-kvalik i mars, OL til sommeren og EM på hjemmebane om 13 måneder, forklarer landslagssjefen.

Skadene har åpnet for tre debutanter i troppen. Ingvild Kristiansen Bakkerud, Andrea Austmo Pedersen og Moa Högdahl er nye på landslaget.

– Det blir tøffere

Landslagsveteran Camilla Herrem er VM-klar og må ta mer ansvar med flere erfarne spillere hjemme i Norge.

VETERAN: Camilla Herrem er optimist før VM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er en helt annen tropp siden vi mangler så mange spillere, men jeg synes vi skal ha de samme ambisjonene. Det blir tøffere, men så lenge alle gjør jobben sin kan vi ta medalje.

Allerede 19. november drar 33-åringen og resten av troppen til Asia for å forberede seg til mesterskapet. At avreisen er nesten to uker før mesterskapet åpner tror 33-åringen er avgjørende.

– Det er viktig at vi samles i god tid før. Vi må få følelsen av hverandre og finne sammen. Det er utrolig viktig at vi drar så tidlig, sier Sola-spilleren til NRK.

Ekspert tror på medalje

NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen tror Thorir Hergeirsson må være kreativ for at Japan-VM skal bli en suksess for Norge.

OPTIMIST: NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen tror åpningen blir viktig for Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– De mangler noen veldig, veldig sentrale brikker og må tenke nytt. Det er vanskelig å sette sammen nye konstellasjoner.

Håndballjentene er i gruppe med Angola, Cuba, Nederland, Serbia og Slovenia. NRK-ekspert Gabrielsen tror en god start blir svært viktig for Norge.

– Profilene glemmes fort hvis de får god flyt i starten. Medaljesjansene avgjøres av det. Jeg tror Norge kan ta medalje, avslutter Gabrielsen.

I 2017-VM endte det med sølv til håndballjentene. Fjorårets EM endte med femteplass for Norge.