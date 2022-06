Skadd Warholm gjør som Bolt – besøker tysk stjernelege

Søndag kveld sesongåpnet Karsten Warholm på verst tenkelig vis – han pådro seg en lårskade i første hekk. Dagen etter var han tilbake i Oslo og hos Olympiatoppen for sjekk, og den gjorde det klart at han mister Bislett Games og VM er i fare.

I håp om å rekke mesterskapet i Eugene i midten av juli har nå Warholm og trener Leif Olav Alnes reist på besøk til den anerkjente legen Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt i Tyskland.

Det bekrefter manager og mor Kristine Haddal til NRK.

– Onsdag reiste han videre til München for behandling på Müller-Wohlfahrt-klinikken. Dette etter anbefaling og i samarbeid med partner og utstyrsleverandør Puma, som ved flere ganger har hatt gode erfaringer med bruk av dette senteret. Utover dette har vi ingen kommentar, skriver hun.

Usain Bolt var av stjernene som nærmest sverget til Müller-Wohlfahrt, og mente han hadde mye av æren for OL-gullet i Rio i 2016. I tillegg har 80-åringen vært lege for det tyske fotballandslaget og Bayern München, og hatt blant annet Rafael Nadal, Boris Becker, U2s Bono og Eric Clapton på pasientlista.

STORE NAVN: Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt (t.h.) på den tyske landslagsbenken under EM i 2016, sammen med Joachim Löw, Thomas Schneider og Andreas Kopke. Foto: INSIDEFOTO / INSIDEFOTO

– Han bestemmer selv

Thomas Torgalsen var legen som undersøkte Warholm mandag. Under møtene med Olympiatoppen ble Tyskland-reisen diskutert.

– Vi har retningslinjer på at utøverne selv kan velge hvor de vil få behandling, men vi vil at de informerer om det og også hva slags vurderinger som blir gjort der og hva slags behandling som blir igangsatt, forteller Torgalsen.

Tirsdag fortalte han at en slik type lårskade kan holde en utøver ute i alt fra én til seks uker, mens gjennomsnittstiden er tre til fire uker.

– Vi har jo vårt eget opplegg med Olympiatoppen, som vi har stor tro på, men så er det klart at andre miljøer har lang erfaring med muskelskader, og om en utøver ønsker å prøve den behandlingen, så er det opp til dem. Han bestemmer helt selv og det er helt greit i denne sammenhengen, sier Torgalsen.

LANG ERFARING: Olympiatoppens lege, Thomas Torgalsen, hadde blant annet ansvaret under sommer-OL. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Onsdag snakket han med Alnes og de ble da enige om den videre planen. De har alle som felles mål at Warholm skal bli raskest mulig frisk.

– Jeg har forstått at han skal være der noen dager og få behandling, så får vi se hva vi gjøre videre med rehabiliteringsopplegg og hva slags råd han har fått. Jeg tror ikke de rådene eller den rehabiliteringen blir så annerledes enn det vi tenker om opplegget, mener Torgalsen.

– Ingenting er hemmelig

Tidligere hekkeløper og nå NRK-ekspert, Christina Vukicevic Demidov, er en av flere norske idrettsutøvere som har besøkt den berømte klinikken.

– Han er helt fantastisk som lege og menneske. Han er en type legende innen idretten, sier Vukicevic, som fikk erfaringen selv da hun trøblet med hamstringen i 2011.

– Han er ekstremt flink til å diagnostisere. Du kommer inn og blir skannet overalt, og han finner nøyaktig hva som er galt. Kanskje finner han også noen tilleggsskader som er årsaken til den du sliter med nå, sier hun videre, og forteller at han avdekket en skade som hun ikke visste at skapte trøbbel for henne.

ERFARING: Christina Vukicevic. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

Samtidig er hun klar på at han ikke er en «mirakeldoktor», et ord som er blitt gjentatt i omtalen.

– Ingenting er hemmelig. Han er utrolig grundig og er aller best når det gjelder diagnostisering. Man kommer ikke bare for å ta noen bilder. Han har et helt team rundt seg og man gjennomfører mange undersøkelser, mener hun.

– Det er det beste man kunne gjort, legger den tidligere hekkeløperen til.