Sjur Røthe legger opp før VM-sesongen

Tove Moe Dyrhaug valgt inn i FIS-styret

President i det norske skiforbundet, Tove Moe Dyhaug, ble onsdag valgt inn i styret i det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).



Hun overtar dermed rollen til Erik Røste, som har sittet i styret siden 2018.



Norge har tradisjonelt hatt et styremedlem i FIS, men det var likevel knyttet en viss spenning til onsdagens valg på grunn av en pågående konflikt mellom blant annet Norges Skiforbund og FIS. Moe Dyrhaug ble likevel valgt inn i styret for de neste to årene.



Dyrhaug fikk 102 av totalt 128 mulige stemmer. Også svenske Karin Mattson ble valgt inn i styret.