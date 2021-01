Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Manchester United tapte meget overraskende 2–1 hjemme mot Sheffield United.

Et tamt hjemmelag skapte veldig lite mot tabelljumboen fra Sheffield, men det var likevel et par dommeravgjørelser i første omgang som fikk noe av skylden for at Ole Gunnar Solskjærs mannskap tapte.

– Vi er skuffet. Vi tapte en kamp hvor vi følte at vi burde vært bedre. Vi skapte ikke nok sjanser til å fortjene flere mål, men vi ble fratatt en scoring. Det var et klart mål, sa Solskjær.

– Det er helt utrolig faktisk. Jeg har ikke snakket med dommeren, men han kommer til å se at det var feil avgjørelser når han ser på det etterpå, sa en oppgitt kaptein Harry Maguire etter kampen.

Kontroversiell scoring

Situasjonene Solskjær og Maguire siktet til kom med kort mellomrom før pause. Sheffield United tok ledelsen halvveis ut i første omgang etter at Kean Bryan stusset inn en corner.

Billy Sharp forstyrret David de Gea i det keeperen skulle hoppe opp og bokse ut ballen. Maguire mente det var nok til å dømme frispark.

Rett etterpå var Maguire selv i fokus da han gikk i duell med Sheffield-keeper Aaron Ramsdale. Anthony Martial satte ballen i mål, men dommeren hadde allerede blåst frispark.

1-0: Her mente flere at David de Gea skulle hatt frispark da Billy Sharp var inn i ryggen på keeperen. Foto: Dave Thompson / AFP

– Situasjonen mot David (de Gea) er definitivt mer frispark enn min situasjon. Jeg vil ikke bruke det som unnskyldning, fordi vi skal ikke måtte belage oss på dommeravgjørelser, men det var en stor feil av dommeren. Det kunne alle se, sa Maguire.

– Annulleringen er en feil avgjørelse og målet deres er også en feil avgjørelse. Billy Sharp går inn i Davids rygg slik at han ikke får hoppet opp. Det var to avgjørelser som gikk imot oss, sa Solskjær.

– Merkverdig

I TV2s studio var de enige med Manchester United-leieren.

– Det er merkverdig. Billy Sharp kaster seg inn i ryggen på keeperen. Helt åpenbart at det er for å forstyrre, for han fokuserer ikke på ballen i det hele tatt. David de Gea blir såpass hindret at jeg synes det er et frispark, sa Hangeland.

Han fikk støtte av Simen Stamsø Møller som la skyllen på dommeren som satt i VAR-bussen.

– En dommer med video skal kunne se at dette er en klar og åpenbar dytt på de Gea som hindrer han i å gå opp og gjøre jobben sin. Det er ikke VAR sin feil, men dommeren som sitter i rommet som gjør en stor feil, sa Stamsø Møller.

Om situasjonen der Manchester United fikk annullert en scoring, sa Hangeland følgende:

– Maguire går i mye større grad mot ballen enn det Sharp gjorde i forrige situasjon. I tillegg så velger dommeren å blåse før ballen ligger i mål. Det er og en stor feil. Her skal han vente og se hva som skjer og så eventuelt blåse etterpå når ballen ligger i mål, mente Hangeland.

TAP: Sheffield United kunne juble for en overraskende seier på Old Trafford mot Ole Gunnar Solskjærs gulljagende lag. Foto: Laurence Griffiths / Reuters

Sjokkresultat

Sheffield United hadde kun vunnet én av sine første 19 kamper i Premier League, og mange forventet at Ole Gunnar Solskjær skulle få lite problemer med å ta tre poeng.

Slik ble det derimot ikke.

Det så lovende ut da Harry Maguire utlignet for de røde etter timen spilt, men da Oliver Burke satte inn kampens siste scoring kvarteret før slutt, gikk Manchester United på et overraskende tap på Old Trafford.

– Dette er ikke bare sjokkerende, men helt ubegripelig at Manchester United i klarer å tape denne kampen etter den flyten de har vært i, sa TV2s ekspert Simen Stamsø Møller.

– Det er sesongens overraskelse for meg, supplerte Brede Hangeland.

Dermed rotet de røde fra Manchester bort viktige poeng i tittelkampen. Manchester City er nå ett poeng foran Solskjærs menn med én kamp mindre spilt.