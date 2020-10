– Det er en slagen maratonkonge som passerer målstreken. Han har vært raskest og vunnet alt, men i dag var han ikke seg selv. Så får vi se om hans storhetstid er over, eller om han slår tilbake, sa Post da Kipchoge løp i mål til åttendeplass på 2.06,42.

Da var det over et minutt siden Shura Kitata fra Etiopia hadde løpt inn til seier i London maraton på 2.05,41.

Søndagens løp ble med andre ord helt annerledes enn forventet.

– Da strekkes det ut litt mer, og da faller Kipchoge tilbake. Jeg vet ikke om det er for å spare litt energi til det endelig skal avgjøres han ikke er med på disse smågreiene, eller om det rett og slett er fordi han føler seg litt kjør. Det vil vi få svar på i løpet av det neste kvarteret, sa Jann Post da feltet i London hadde løpt i en time og 51 minutter.

Eliud Kipchoge var den store favoritten. Spørsmålet på forhånd var ikke om kenyaneren skulle vinne, men om han kunne slå sin egen verdensrekord på 2.01.39.

På dette tidspunktet var rekordsjansene ute, men Kipchoge var fortsatt favoritt. Det skulle imidlertid gå adskillig mindre enn et kvarter før Post fikk svar.

FRALØPT: Det er ikke uvanlig å se Eliud Kipchoge alene, men det er meget uvanlig når det skyldes at han er fraløpt. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

– En skygge

Bare minuttet senere måtte nemlig Kipchoge se seks løpere stikke fra i front.

– Det er nesten så du ikke tror hva du ser. Vil ikke tro det. Er maratonkongen så sliten at han ikke orker å være med i denne farten? Det er kjørt, ja det må da være det, konstaterte Jann Post.

Mannen som i et uoffisielt løp i Wien for et år siden ble førstemann under to timer på maraton (1.59.40), og som aldri før hadde vært dårligere enn nummer to i noe maraton, var sjanseløs til å henge med.

– Det er mulig han rett og slett ikke har fått trent så bra som han har sagt i denne koronaperioden. Han er en skygge av den Kipchoge vi så løpe 1.59.40 i Wien i høst. Her orker han ikke være med på 2.05-2.06-fart, og det har gått rolig i lang tid. Det er en såret maratonkonge som kommer til å få en tung vei inn her nå, kommenterte Post.

Plaget med øre og hofte

Kipchoge var svært misforøyd med løpet sitt. Han forklarte det med skader.

– Jeg hadde et problem med mitt høyre øre som jeg ikke hørte på, og seinere fikk jeg kramper og hadde problemer med hofta de siste 15 km. Jeg følte meg helt fin ved starten, sa han til nyhetsbyrået Reuters.

– Det var kaldt, men jeg klager ikke over forholdene. Jeg kommer tilbake, lovte kenyaneren.

OL-FART: Sondre Nordstad Moen var godt under OL-kravet, men som varslet ikke i nærheten av personlig rekord i London. Foto: IAN WALTON / AFP

Moen på plassen bak Kipchoge

Vincent Kipchumba fra Kenya ble nummer to på 2.05.42, mens Siay Lemma tok tredjeplassen på 2.05.45 i løpet som foregikk i St. James' Park i London.

Sondre Nordstad Moen hadde ikke sin aller beste dag i det sure høstværet i London. Men til tross for en småproblematisk oppladning, endte han på niendeplass – altså plassen bak selveste Eliud Kipchoge.

Tiden 2.09.01 er også godt under OL-kravet til Tokyo neste år.