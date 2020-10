RBK koblet sølvgrepet

Med en sterk 4-1-seier over Odd på Lerkendal søndag kveld, viste Rosenborg at de har til hensikt å sikre sølvet i årets eliteserie i fotball.



Erlend Dahl Reitan scoret det forløsende 1-0-målet rett før pause, mens RBKs toppscorer Kristoffer Zachariassen økte til 2-0 etter 70 minutter.



Robin Simovic tente et lite håp for Odd tre minutter senere, men med to scoringer sørget Dino Islamovic for en komfortabel 4-1-seier for Rosenborg.