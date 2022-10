– I dag var jeg ute av det. Det ble helt patetisk dårlig, sier Carlsen til NRK.

Verdenseneren var langt nede etter semifinaletapet på Island lørdag. Storfavoritten vant det første partiet, men røk så på tre strake tap mot Nepomnjasjtsjij.

SKUFFET: Magnus Carlsen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Dermed gikk drømmen om en ny verdensmestertittel i knus for sjakkesset.

I stedet for å spille finale mot Hikaru Nakamura, må han ut i bronsefinale mot Nodirbek Abdusattorov søndag kveld.

Nordmannen påpeker at det var to forskjellige stilarter som møttes ved brettet i semifinalen.

– Han spiller fort og taktisk. Det er veldig frustrerende. Jeg står klart best i fire av fire partier – men klarer ikke å få mer ut av det, sier Carlsen og fortsetter:

– Jeg har verken tid eller form til å spille den sjakken jeg vil spille. Det er også en av grunnene til at jeg har tatt til orde for at man kan spille turneringer med lengre betenkningstid i fischersjakk og litt kortere i vanlige sjakk.

Nepo imponerte stort

Det var naturligvis en blid russer som møtte NRK etter semifinalen.

– Det er nok første dagen jeg ikke skammer meg over spillet mitt så det er et steg i riktig retning. Det første partiet var veldig opp og ned, sier «Nepo» til NRK.

TIL FINALE: Jan Nepomnjasjtsjij. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

– Det var viktig for meg å slå tilbake etter det første partiet, og det å vinne tre på rad var stort.

Carlsen beskriver tapet som «veldig frustrerende». Han er tydelig på at han burde gjort det langt bedre mot russeren.



– Jeg har sett hvordan hans spilte i dag og hvordan hans spilte i innledningen. Det er en spiller som har store hull i spillet sitt, men også noen store styrker som han klarer å utnytte. Det er en jeg vanligvis burde slå og da er det frustrerende og ikke få til noe i nærheten av det jeg kan i dag. Så får jeg heller bare ... Ja. Prøve å skjerpe meg i morgen, det er definitivt noe å spille for, sier Carlsen.

Fra storspill til grove tabbe

Den norske sjakkstjernen fikk en pangstart på semifinalen med en overlegen seier med svarte brikker i det første partiet. Men det norske sjakkesset klarte ikke å følge opp storspillet i det andre partiet.

Carlsen, som hadde fordelen med hvite brikker, hadde lenge et overtak på hele 3,8 bønder, men så raknet det fullstendig i trekk 31 da han flyttet dronningen fra h3 til f3.

– Det ut som en ren tabbe. Dette var veldig overraskende, sa Torstein Bae.

Få minutter senere var nederlaget et faktum og Carlsen hastet ut av lokalet.

Nakamura kan ta sin første verdensmestertittel

I den tredje duellen gikk det fra vondt til verre for nordmannen. Carlsen hadde et tidlig et grep om partiet, men brukte fortsatt lang betenkningstid. Etter 20 trekk hadde russeren, som representerer Fide under mesterskapet, tatt fullstendig over i partiet.

Etter 28 trekk ga Carlsen seg.

– Han taper to på rad, det er ikke ofte vi ser, konstaterte Bae.

Det avgjørende og siste partiet ble et nervedrama, der pila suste fra side til side. Carlsen hadde lenge et solid overtak, men nok en gang klarte han ikke å finte ut «Nepo», som for mange nordmenn er mest kjent som Carlsens VM-utfordrer i Dubai for ett år siden.

FINALE: Veteranen Hikaru Nakamura har storspilt og er klar for VM-finale. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Mens stjernen fra Lommedalen nå må spille om bronsemedaljen, kan altså Hikaru Nakamura ta sin første verdensmestertittel hvis han vinner over Jan Nepomnjasjtsjij søndag.

Den amerikanske veteranen viste styrke og ga ikke 18-årige Abdusattorov noen sjanser i semifinalen.

Abdusattorov gikk som Nakamura ubeseiret gjennom grunnspillet.

– Jeg prøver bare å spille sjakk og ha det gøy. Jeg bryr meg ikke om jeg blir verdensmester, hevdet finaleklare Nakamura overfor NRK.