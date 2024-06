Sjokkert av TV-kanalens hudfarge-spørsmål: – Det er rasistisk

11 dager 2 timer 2 minutter 2 sekunder

– Jeg ble sjokkert over at slike spørsmål ble stilt og at folk faktisk svarer.

Det sa landslagssjefen for det tyske landslaget, Julian Nagelsmann, på en pressekonferanse fredag, ifølge Reuters.

For på vegne av den regionale tyske kringkasteren WDR, som er en del av allmennkringkasteren ARD, har selskapet Infratest dimap utført en undersøkelse i forkant av sommerens EM.

RASER: Julian Nagelsmann. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

I undersøkelsen ble det blant annet spurt om man ville foretrukket å se flere hvite spillere på landslaget i fremtiden.

Av et tilfeldig utvalg på 1304 personer svarte 21 prosent et de ville foretrukket å se flere hvite spillere på det tyske landslaget.

Flertallet av respondentene, 65 prosent, sa seg uenige eller sterkt uenige i den samme påstanden.

Hagler inn med reaksjoner

– Det er rasistisk ... Jeg føler vi må våkne opp, fortsatte Nagelsmann på pressekonferansen, gjengitt av BBC.

Det samme mener Bayern München-spiller og Tyskland-stjernen Joshua Kimmich.

Kimmich har beskrevet undersøkelsen som «absolutt rasistisk» og at det var «galskap for en allmennkringkaster å stille et slikt spørsmål».

– GALSKAP: Joshua Kimmich mener spørsmålet aldri skulle blitt stilt. Foto: AFP

– Det er mennesker i Europa som har måttet flykte på grunn av krig, økonomiske faktorer, miljøkatastrofer, folk som rett og slett ønsker å bli tatt inn. Vi må spørre oss selv om hva det er vi driver med?, sa Kimmich på fredagens pressekonferanse.

– Åpenbart rasistisk

Norges tropp skal ikke til EM, men møter NRK på landslagssamling i forkant av onsdagens privatlandskamp mot Kosovo på Ullevaal.

– Det høres jo helt idiotisk ut, rett og slett, sier Kristian Thorstvedt til NRK etter å ha blitt fortalt om spørsmålene i undersøkelsen.

REAGERER: Kristian Thorstvedt poengterer ovenfor NRK at fotball er en idrett som representerer mangfoldet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Thorstvedt fortsetter:

– Det er et spill som er så mangfoldig og alle kan spille det. Også skal man prøve å få det ned til sånne ting. Det hørtes helt dust ut, rett og slett.

– Nagelsmann kaller det rasistisk ...

– Ja, rett og slett. Det er jo akkurat det det er. Den som kom på den undersøkelsen der bør få sparken.

ÅPENBART RASISTISK: Det mener Leo Østigård. Foto: NTB

– Det er ganske åpenbart rasistisk spørsmål. Hvis ikke så tar jeg feil av hva det er å være rasistisk, men det hørtes veldig feil ut ja, tilføyer Leo Østigård.

Tysklands foreløpige 27-mannstropp til sommerens fotball-EM inneholder en rekke spillere med minoritetsbakgrunn.

– Vi er selv forferdet

Ifølge WDR ble undersøkelsen gjort fordi en reporter ved flere anledninger ble konfrontert med uttalelser om lagets sammensetning under produksjonen av en dokumentar om fotball og mangfold.

– Vi ville ikke bare formidle dette videre som anekdoter, men bygge det på data, sier TV-kanalens sportssjef Karl Valks, ifølge NTB.

– Vi er selv forferdet over at resultatene er som de er, men det er også et uttrykk for den sosiale situasjonen i Tyskland i dag, legger han til.

I et svar til NRK skriver kommunikasjonsavdelingen til WDR at dokumentaren tar for seg temaer som blant annet mangfold og rasisme i fotballen, og at dokumentaren er et resultat av langvarig og grundig research.

– I bunn og grunn så viser vi også gjennom dokumentaren at Tyskland er et land som er midten av en prosess med å bli et mer mangfoldig samfunn. Fotball spiller en viktig rolle i integreringen, skriver WDR til NRK.

– De rasistiske uttalelsene som kom i forbindelse med researchen av dokumentaren skal bli grundig undersøkt i lys av de representative dataene som er hentet inn. Derfor ble det utført en spørreundersøkelse sammen med anerkjente Infratest dimap, skriver WDR og fortsetter:

– Vi har også fått reaksjoner fra brukerne. Presentasjonen av resultatene av undersøkelen på sosiale medier er noe vi for øyeblikket diskuterer. Når vi ser tilbake på det, så hadde beskrivelsen trengt mer kontekst, erkjenner TV-kanalen.