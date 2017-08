Sjögren til Hegerberg: – Det er ikke hersketeknikk

Det har vært et hektisk døgn for landslagssjef Martin Sjögren etter at Ada Hegerberg annonserte at hun sier nei til spill for Norge tirsdag ettermiddag. Onsdag var han på plass for å se kvartfinalen mellom Stabæk og LSK Kvinner på Nadderud.

– Det er som det er. Vi har sagt at vi er skuffet over at hun ikke er med videre. Som landslagssjef vil man helst ha med de beste spillerne. Når Ada ikke er med, får jeg ikke den muligheten. Jeg har ikke så mye mer å legge til om det, sier han til NRK i pausen.

Avviser hersketeknikk

Etter trening i Lyon onsdag, snakket Ada Hegerberg med både VG og TV 2 om den overraskende avgjørelsen. Samtidig kom hun med ny kritikk mot landslagsledelsen.

– Vi kom egentlig til enighet om å komme med en felles pressemelding. Jeg hadde aldri noen intensjon om å skape noe styr. Når jeg får høre de kommentarene som kommer fra både Sjögren og Semb i ettertid, om at de er veldig skuffet over min beslutning, så tenker jeg at det er en hersketeknikk fra deres side, sa Hegerberg til VG.

– De prøver å fremstille meg som den som svikter laget og ikke blir med på veien tilbake. Det er en hersketeknikk. For samtidig klarer de ikke å se på seg selv heller, og hva som kan gjøres bedre. De ser ikke noe behov for at de trenger forandringer, la hun til.

Sjögren er uenig.

– Vi har sagt vi er skuffet over at hun ikke er med, og det står vi ved. Det er ikke noen hersketeknikk i det, sier han.

– Hva slags konkrete innspill til forbedring kom hun med til dere?

– Det Ada sier i pressemeldingene var ganske vagt, men utover det får dere spørre Ada.

– Har ikke gitt opp Ada

Hegerberg vil ikke utelukke at hun har spilt sin siste landskamp. Også Sjögren innrømmer at han tror det kan ta tid før spissen gjør comeback.

– Jeg har ikke gitt henne opp, men det er hennes beslutning å trekke seg. Akkurat nå er det vel ikke noe håp om å få henne med, og det vil ta tid å gjøre endringer. Men vi vil jobbe steinhardt og har en veldig motivert gjeng, forteller landslagssjefen.

NRKs fotballekspert Tom Nordlie har jobbet tett med Hegerberg i flere år.

– Etter hva jeg forstår gjennom media, var møtet mellom landslagsledelsen og Ada for noen uker siden. Da er det overraskende at dette kommer som lyn fra klar himmel, og det er synd man ikke klarer å rydde opp i disse tingene tidligere, sier Nordlie i NM-studio på Nadderud.