– Man blir skuffet. Det føles som vi blir ranet. Det er den følelsen man har. Det ble uttrykket noen følelser der etter kampen i dag, sier Martin Sjögren om samtalen han hadde med dommeren etter tapet mot Frankrike.

Rett etter kampen oppsøkte han nemlig kamplederen Bibiana Steinhaus. Med hevet pekefinger og oppgitt gestikulering levnet han liten tvil om at han ikke var helt fornøyd med kampens utfall.

– Lider med spillerne

Norge tapte som følge av en straffe som Frankrike fikk tildelt etter at den tyske dommeren tok i bruk videodømming. Ingrid Syrstad Engen havnet i duell med Marion Torrent, og sparket den franske spilleren da hun prøvde å klarere ballen.

Dommeren trengte noen minutter med VAR før hun til slutt pekte på straffemerket.

Men det var egentlig ikke bare den situasjonen som gjør at Sjögren føler tapet var som et ran.

– Jeg tenker totalt sett. Vi har en kjempebra kamp, og Frankrike skaper ikke så mye. Jeg synes vi i perioder er de som har initiativet, sier Sjögren, og understreker:

– Jeg lider med spillerne her i dag.

Sjögren og Norge har satt seg høye mål i VM. De har blitt enige om at de går for medalje. Foto: VALERY HACHE / AFP

Landslagstreneren er tydelig fortsatt skuffet når NRK møter ham etter kampen. Men det er resultatet han er skuffet over. Norges prestasjon er han stolt av, sier han.

– Nå handler jo fotball om å score mål, og Frankrike gjorde to og vi ett. Da vinner de jo. Men totalt sett er jeg fornøyd med hvordan vi fremsto. Det er tøft at vi ikke får med oss et poeng, sier han.

Også kaptein Maren Mjelde hadde en lengre prat med dommeren om straffeavgjørelsen. Hun var først helt overbevist om at det ikke kunne være riktig at det var straffe.

Norge-kaptein Maren Mjelde prøvde så godt hun kunne å forklare dommeren hvorfor hun mente det ikke var straffe. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

– Fra mitt ståsted synes jeg ikke det var det. Jeg prøvde å si min mening om det. Situasjonen ble rullet på storskjermen, og det er ikke så bra at det blir det, kanskje. Jeg prøvde å få frem min mening. Hun ba oss om å være rolige. Det er mye følelser der, for man tror at situasjonen er avverget, og så kommer det tilbake på deg, sier Mjelde.

Fikk økt tro på norsk medalje

Flere av spillerne felte noen tårer etter kampen. De fleste beskriver at skuffelsen er ekstra stor fordi de følte de spilte helt på høyde med Frankrike.

Norge-spiss Isabell Herlovsen mener faktisk at prestasjonen var så god at den nesten økte hennes medaljeambisjoner.

– Ja. Vi møter en av gullfavorittene her i dag og vi gir de god kamp. Vi skaper sjanser mot en gullfavoritt, og jeg synes det lover bra fremover, egentlig. Vi skal få lov til å være skuffa og lei oss, men vi må ha fokus på ny kamp. For vi har tenkt å kjempe om medaljer her, sier hun.

Tapet mot Frankrike trenger ikke bety så mye for Norge. Med poeng, eller aller helst seier, mot Sør-Korea i siste gruppespillskamp, er de trolig sikret en plass i åttedelsfinalen.

