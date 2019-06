Sjögren med gladmelding: – Plan A er at Graham Hansen spiller

– Det er store forhåpninger i alle fall. Plan A er at hun skal spille. Jeg vil gjerne at Caroline spiller i morgen, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

– Alt har gått i riktig retning. Det medisinske teamet har gjort en knalljobb med å forsøke å få henne klar, sier landslagstreneren videre.

Svensken påpeker at det skal tas vurdering om hvordan Graham Hansen føler seg etter fredagens trening.

– Hun trente en full økt i dag, men den var ikke spesielt lang eller anstrengende.

– Hun er veldig positiv

Norges stjernespiller fikk påvist en liten leddbåndsskade etter å ha blitt taklet i kampen mot Sør-Korea mandag.

Landslagslege Said Tutunchian er optimistisk med tanke på at Caroline Graham Hansen skal rekke åttedelsfinalen for Norge i fotball-VM mot Australia lørdag.

LANDSLAGSLEGE: Said Tutunchian Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hun har respondert veldig bra på trening. Det som blir veldig spennende å se nå er reaksjonen i ettermiddag og i kveld etter denne treningen, sa legen til norske medier fredag.

– Hun er veldig positiv, sier Tutunchian om Graham Hansen.

Må teipes

Landslagslegen sier at ankelen til Graham Hansen er blitt mye bedre enn det den var etter kampen mandag.

En endelig avgjørelse er ventet fredag kveld eller lørdag.

– Vi må teipe henne slik at vi ikke risikerer å gjøre skaden verre. Hun får bitte litt begrensninger, men det er på venstrefoten hennes. Hun skyter med høyre, og følelsen er på høyreside, så jeg tror ikke det vil påvirke spillet hennes, sier legen.

Caroline Graham Hansen var ikke tilgjengelig for pressen fredag.

Norge møter Australia i åttedelsfinale i VM lørdag kveld. Kampen ser du på NRK1 fra klokken 20:50.