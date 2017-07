Norges største stjernespiller Ada Hegerberg ble etter kampslutt i går spurt om hun har tro på landslagstrener Martin Sjögrens prosjekt.

– Det skal ikke jeg svare på nå. Vi står med null poeng etter tre EM-kamper, så jeg skal ikke kommentere det nå, sa hun til TV2.

I dag sier Sjögren selv at han har full tillit i spillergruppa.

– Jeg har full tillit i spillergruppen. Absolutt, sier Sjögren.

For enkle mål

– Vi har sluppet inn for enkle mål. Det er et av problemene. Og så har vi hatt problemer med angrepsspillet, vi har skapt for få målsjanser. Det eneste unntaket er i andre omgang i går, sier Sjögren.

BRA PÅ SIKT: – Vi er på gang med noe som kan bli veldig bra med tiden. Jeg tror det kan bli et veldig bra landslag på sikt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norge scoret ingen mål på de tre EM-kampene, og har vært skuffende. Sjögren mener at det nå er viktig å evaluere mesterskapet for å kunne kvalifisere Norge til VM.

– Det viktigste nå er at vi tar en ordentlig evaluering av det vi har gjort. Vi er skuffet over innsatsen, og det er ikke lang tid til VM-kvaliken begynner og da bør vi ha tatt lærdom av det vi har gjort, sier Sjögren.

På spørsmål om hva laget har lært av fiasko-mesterskapet, svarer Sjögren:

– Det skjer veldig mye og det er veldig mange lag som er bra. Så har jeg lært hvordan det er hvordan det er å være sammen med en gruppe på denne måten. Vi har også hatt gode dager, selv om vi har tapt, sier Sjögren, om hva han har lært.

– Ikke et delmål

Landslagstreneren avviser at mesterskapet har vært et delmål på veien mot VM.

– EM er ikke noe delmål, det har vi aldri sagt, sier landslagssjefen på spørsmål fra pressen.

– Men det langsiktige målet er å kvalifisere seg til OL og da må vi kvalifisere oss til VM, sier Sjögren.

Landslagstreneren spør pressen om forventningene i forkant av mesterskapet virkelig var realistiske.

– Vi er på gang med noe som kan bli veldig bra med tiden. Jeg tror det kan bli et veldig bra landslag på sikt.

Må endre til VM-kvalifisering

MÅ RETTE: Lise Klaveness mener Norge må få balanse i forsvaret før VM-kvalifiseringen i høst. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

NRKs fotballekspert Lise Klaveness mener at landslagstrener Sjögren gjør riktig i å evaluere den norske EM-innsatsen. Men at det likevel er noen forhold som ligger helt oppe i dagen.

– Vi har ikke hatt balanse defensivt. Konkret betyr det at backene ikke må ligge så sårbart til. Det er kanskje det som er lettest å endre og som er mest synlig, sier Klaveness.

Frem mot VM-kvalifiseringen i høst tror den tidligere landslagsprofilen at å rette opp det defensive er eneste vei å gå.

– Norge trenger ikke å endre spillestil. Men det er først når vi klarer å holde på ballen mot de beste lagene, så kan vi leke oss med om Norge kan ha diamant inne. Men det er krevende.

– Ikke oppnådd resultater

– Vi har en lang vei å gå når det gjelder norsk fotball. Det må vi erkjenne, sier Nils Johan Semb til NRK.

MÅ FORBEDRE: Ifølge Nils Johan Semb må Norge bli bedre både i forsvar og angrep. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Toppfotballsjefen mener at Norge har skuffet i dette mesterskapet.

– Vi ønsker å ha et lag som er vanskelig å bryte ned og som skaper sjanser slik at vi vinner fotballkamper. I denne sammenhengen har vi definivt ikke nådd resultater.

Fremover nå må Norge vinne gruppa i VM-kvaliken. Det betyr å vinne mot Nederland allerede i oktober.

– Vi har ikke lykkes med det vi har gjort her og da vil det være naturlig at analysen ender opp i endringer og at vi blir mer effektive i både forsvar og angrep, sier Semb.