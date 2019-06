– Hva skal hun gjøre? Hvordan skal vi forsvare oss i egen boks etter hvert? Alt blir jo tatt, virker det som, sier landslagskaptein Maren Mjelde til NRK torsdag.

Norge tapte onsdagens storoppgjør i VM mot vertsnasjonen Frankrike som følge av en straffe tildelt etter bruk av videodømming (VAR).

Straffe og mål til Frankrike Du trenger javascript for å se video.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener at bruken av videodømming har gjort at dommere nå har blitt flinkere til å beskytte spillerne.

Han er likevel bekymret for at vi nærmer oss en grense i avveiningen mellom hva som er en naturlig del av spillet, og hva dommerne er nødt til å slå ned på for å beskytte spillerne.

– Vi vil ikke ha forsvarsspillere som er veldig passive og ikke tørr å gå i en duell i sekstenmeteren, så det er vanskelig, men en liten tilvenningsfase må vi tillate før vi konkluderer, sier Torp.

– Jeg synes den er tvilsom

Onsdag kveld hadde landslagstrener Martin Sjögren ikke sett straffesituasjonen på video, men han levnet liten tvil om hva han mente om den da han ved kampslutt gikk med hevet pekefinger til den tyske dommeren Bibiana Steinhaus.

MENER DET IKKE VAR STRAFFE: – Vi aksepterer at straffen dessverre ble gitt, og så får det stor påvirkning på resultatet, men sånn er det, sier landslagstrener Sjögren. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Når NRK treffer svensken dagen derpå har han sett situasjonen på video, uten at det har fått ham til å endre mening om den.

– Jeg synes den er tvilsom. Det må være lov å si, sier landslagstreneren.

– I en annen kamp, i et annet tilfelle, er jeg ikke så sikker på at det hadde blitt gitt straffespark.

– Men nå ble det dømt straffe, så det er det vi må forholde oss til. Resultatet kommer ikke til å bli endret fordi vi synes det er feil idømt.

NRK-ekspert: – Straffe

At straffesparket var feil idømt, får ikke Sjögren støtte for hos NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Det er dessverre et klart straffespark, sier Torp.

STRAFFE: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener det var korrekt å gi straffespark til Frankrike. Foto: Julia Marie Naglestad

– Ut ifra regelverket og hvordan dommerne skal håndheve det, så er det et veldig greit straffespark. Hun var hensynsløs. Dommerne skal beskytte spillerne, og da kom Syrstad Engen inn i altfor stor fart, fullførte sparket og traff den franske spilleren, sier han.

– Det var en situasjon hvor det alltid er mange som vil si at hun ikke traff ballen, og det var en situasjon som det for noen år siden ofte ikke ble dømt straffe på, men de har strammet inn på det, og da er det ikke tvil lenger.