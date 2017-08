Sjekk VM-klare Skagestads ekstreme meny

Skagestad er 2,01 høy og veier 125 kilo, men skal opp til 130 kilo. Da må det spises. Mye.

– Jeg er glad i mager mat, så da må det store mengder til for å få opp kaloriinnholdet. Det går mest i korn, brødskiver og fisk, forteller Skagestad til NRK.

NRK besøker diskoskasteren hjemme i Bergen noen uker før avreise til VM-byen. Det er tid for lunsj: 12 brødskiver med makrell i tomat. Det bruker han opp mot halvannen time å få ned.

– Det er viktig ikke å stresse, melder Skagestad og tar en god bit av den doble skiva.

På «en god dag» blir det voldsomme mengder mat for 22-åringen fra Bergen.

Skagestads meny

MAT: Så mye spiser Skagestad i løpet av én dag. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

20 brødskiver

To bokser makrell i tomat

1 kilo fisk

Kaviar

Salami

Tomatsuppe

4–5 poteter

2 epler

2 nektariner

4–5 egg

Kylling

Pasta

500 gram grønnsaker

– Dette er på en god dag, når jeg prøver å tvinge i meg kalorier. Da trener jeg mye, og har høyt energibehov. Jeg har aldri regnet ut hvor mye det er, men det ser mye ut når det legges fram på denne måten, innrømmer Skagestad når all maten er lagt utover kjøkkenbenken.

Har svart belte i karate

Målet er å ende opp på 130 kilo. Til sammenligning veier diskosen to kilo.

– Da blir diskosen relativt sett lettere. Men samtidig er det en balansegang; jeg kan ikke være for tung. Da blir man for treg, og jeg må finne en mellomting, sier Skagestad.

Hvis han blir for tung, kan det også gå utover teknikken.

– Det er en veldig teknisk øvelse, og jeg må ha litt teknisk utvikling, sier Skagestad.

På plass i London er 22-åringens fysikk igjen tema. Trener Einar Kristian Tveitå er klar på hva som imponerer ham mest:

– Det er ikke størrelsen hans som er det største talentet hans, synes jeg. Det er det at til tross for at han er 2.01 og veier 125 kilo, så beveger han seg som en alminnelig sporty 22-åring. Han er veldig smidig og lett og elastisk i bevegelsene, forklarer Tveitå, som tror Skagestads allsidige idrettsbakgrunn er mye av nøkkelsen bak suksessen.

– Han har for eksempel svart belte i karate, og han har vært på et veldig høyt nivå i idrett i hele sitt liv, opplyser treneren.

24 centimeter unna OL-finale

I juli sikret Skagestad gull under U23-EM. Nå handler selvsagt alt om VM. Der har han et klart mål.

– Finaleplass. Uten tvil, svarer han raskt før han fortsetter:

– Jeg var 24 centimeter unna finalen i OL i fjor, og nå er jeg en meter bedre enn det nå. Så finale er innenfor rekkevidde.