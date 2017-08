Sjekk velkomsten til Ingebrigtsen-brødrene: – Noen har brukt mye tid her inne

– En hemmelig beskjed, sier Jakob Ingebrigtsen lattermildt og peker ned på gulvet.

Han har åpnet dørene til hotellrommet for NRK. 16-åringen kom til London i ettermiddag, og da han og storebroren Henrik gikk inn på rommet fikk de seg en liten overraskelse.

Strategisk plassert

Hele gulvet var tapet med plast, og oppå plasten var det skrevet hyggelige hilsener som «Gi gass» og «Alt for Norge».

– Det ser veldig bra ut. Det er noen som har brukt mye tid her inne, sier Henrik Ingebrigtsen og smiler.

Selv er han skadet, og han er derfor med som hjelper for lillebror. Jakob skal løpe forsøk på 3000 meter hinder førstkommende søndag. Det blir stortalentets debut i et mestereskap på seniornivå.

Beskjedene kommer til å være det første han ser hver gang han står opp om morgenen. De er nemlig strategisk plassert rett ved sengen.

Plastikken har en medisinsk årsak, men beskjedene er bare for å gi litt ekstra motivasjon. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen

– Positiv energi

– Plastikken er mot allergi og støv. Det er fint å være frisk i pusten når vi skal løpe, sier Jakob.

Friidrettsforbundets lege Ove Talsnes var mannen bak ideen. Han og et par andre i støtteapparatet brukte en liten time på å gjøre i stand rommet.

Det var nemlig ikke bare et påfunn, men medisinsk begrunnet.

– Vi legger slik plast når det er teppe på gulvet og man skal være der over en viss tid. De har sammenheng med at enkelte utøvere har noen allergier. Vi må prøve å være i forkant for å prøve å forebygge, sier legen.

Etter hvert kom de på ideen om å gjøre plastikken litt mer hyggelig.

– Vi ønsket å ønske de velkommen og bidra til litt positiv attitiude. Vi håper det kan gi litt positiv energi på morgenen når de ser at de skal gi alt for Norge, sier Talsnes og ler.

– Vi holdt på i en tre kvarter eller en liten time. Vi brukte litt ekstra tid denne gangen siden vi fant ut at vi skulle skrive litt på gulvet, legger han til.

Ingebrigtsen kan for øvrig fortelle at oppladningen til VM har gått veldig bra.

– Nå skal jeg bare prøve å prestere på søndag. Målet er å komme til finalen. Så skal jeg prøve så godt jeg kan å få til dét, sier Ingebrigtsen.

Han er regnet som et av verdens største løpetalenter, men i VM kommer han til å møte betydelig sterkere motstandere enn han pleier - de fleste er jo tross alt mange år eldre enn ham.