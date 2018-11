Sjekk Svindals utrolige karriere: Dette er hans nedturer og oppturer

Aksel Lund Svindals karriere har vært fylt med dramatiske skader, han har blitt avskrevet utallige ganger, men alpinisten har hatt en unik evne til å komme seg tilbake til konkurranse.

Denne helgen gjør han sitt femte comeback i karrieren når han sesongstarter i Lake Louise.

1. Nedtur og opptur nummer en

Fallet til Aksel Lund Svindal i Beaver Creek i 2007. Du trenger javascript for å se video. Fallet til Aksel Lund Svindal i Beaver Creek i 2007.

27. november, 2007: Vi skrur tiden tilbake over 10 år. Stedet er Beaver Creek, et navn som alltid vil ha en spesiell klang når historien om Svindal skal skrives.

Alpinisten faller under utfortreningen. Det er stygge scener. En blodig Aksel Lund Svindal blir sendt til sykehuset og det blir påvist nesebrudd, kutt i ansiktet og skader i setemuskulaturen.

Sesongen er naturlig nok ødelagt, men Svindal er fast bestemt på å komme tilbake.

5. desember 2008 står han på toppen av pallen i et verdenscuprenn igjen. Prestasjonen er ikke mindre med tanke på at det skjer i ulykkesbakken Beaver Creek.

Comebacket er et faktum og Svindal vinner både utfor og super-G i bakken.

Aksel Lund Svindal vant utforrennet i Beaver Creek ett år etter ulykken. Du trenger javascript for å se video. Aksel Lund Svindal vant utforrennet i Beaver Creek ett år etter ulykken.

2. Nedtur og opptur nummer to

Fire år senere. Denne gangen er ikke skaden like dramatisk, men konsekvensene blir alvorlige. Mye av sesongen blir ødelagt etter at Svindal pådrar seg en akillesskade under barmarkstrening i Sölden 18. oktober 2014.

Men alpinisten rekker VM i alpint – 109 dager etter skaden. Han kjører ned til imponerende 6.-plasser i både super-G og utfor med en vond akilles. Også denne gangen er stedet Beaver Creek.

28. november 2015 er han virkelig tilbake. Denne gangen i Lake Louise. Han er tilsynelatende skadefri etter en trøblete fjorårssesong. Han har ikke kjørt utforrenn siden VM i februar, men demonstrer overfor resten av verdenseliten at han nå er tilbake for fullt igjen.

Svindal vinner så vidt foran Peter Fill og tar sin første verdenscupseier på to år.

– Er du tilbake i verdstoppen nå, spør NRK

– Ja, det må jeg vel kunne si nå, smiler Aksel Lund Svindal.

Se utforrennet til Aksel Lund Svindal fra Lake Louise her. Du trenger javascript for å se video. Se utforrennet til Aksel Lund Svindal fra Lake Louise her.

3. Nedtur og opptur nummer tre

Aksel Lund Svindal ble nok et offer for den farlige venstresvingen i Kitzbühel. Du trenger javascript for å se video. Aksel Lund Svindal ble nok et offer for den farlige venstresvingen i Kitzbühel.

Men Svindals karriere er av og til som en gresk tragedie. Han er tilbake i kjempeform i 2015/16-sesongen. Over nyttår leder han verdenscupen sammenlagt etter å ha vunnet fem verdenscuprenn.

23. januar 2016 faller han så stygt i den fryktede Kitzbühel-bakken. Svindal reiser seg ved egen hjelp, men litt senere kommer beskjeden: Korsbåndet er røket og sesongen er over.

Er det nå mulig å komme tilbake?

Selvfølgelig er det det.

Comeback-kongen stiller til start i super-G i Val d'Isere 2. desember 2016. Nesten ett år siden skrekkfallet kjører han inn til en 2.-plass – bare slått av Kjetil Jansrud.

– Det er slikt du drømmer om, sier han.

Fantastisk comeback av Svindal. Du trenger javascript for å se video. Fantastisk comeback av Svindal.

4. Nedtur og opptur nummer fire

Men kneet har ikke tålt belastningen. Svindal har smerter etter comebacket. 17. januar 2017 må kneet opereres. Nok en gang må Svindal innse at resten av sesongen går uten ham.

Denne gangen går han også glipp av VM.

Under OL er kneet ennå ikke helt bra. Svindal velger derfor å droppe slalåmdelen i kombinasjonen for å redusere belastningen. 15. februar 2018 blir han historisk når han blir tidenes første norske OL-vinner i utfor.

Han avslutter 2017/18-sesongen på 3.-plass i sammenlagtcupen.

Aksel Lund Svindal skapte historie da han tok Norges første OL-gull. Du trenger javascript for å se video. Aksel Lund Svindal skapte historie da han tok Norges første OL-gull.

5. Ny opptur?

Det kan muligens være å foregripe begivenhetene å antyde at Lake Louise blir en ny opptur i Svindals karriere. Kneet plager ham fortsatt, men 35-åringen har fått trent godt og føler seg godt forberedt til sesongstart.

Dessuten: Mange trodde det var nesten umulig for ham å vende tilbake nå, inkludert ham selv. Sånn sett er det at han i det hele tatt står på startstreken lørdag for et nytt comeback å regne i Svindals fascinerende karriere.