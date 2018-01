Sjekk kong Haralds hilsen til gullguttene

Det var sportssjef Clas Brede Bråthen som mottok gratulasjonen fra kongehuset søndag ettermiddag. Også lørdag tok kong Harald kontakt etter Daniel-André Tandes VM-gull i skiflyging.

– Dette går inn i historien som en av de aller hyggeligste helgene og hilsenene man kan få, sier Bråthen til NRK.

«Det er en glede å kunne sende deg nok en hilsen fra H.M. Kongen til laget som tok gull i laghoppingen under verdensmesterskapet i skiflyging» heter det i e-posten sendt fra Det kongelige hoff til Bråthen.

Stolte hoppgutter

«Gratulerer med fantastisk innsats og overbevisende hopping under dagens lagkonkurranse under VM i skiflyging i Oberstorf. Jeg sender mine hjerteligste gratulasjoner til hele laget med gullmedalje og verdensmestertittelen!» skriver kong Harald i et brev signert «Harald R»

– Clas leste opp en melding fra kongen til oss. Det er jo bare utrolig stort. Ja, det er stort, sier Andreas Stjernen til NRK.

GULLMIDDAG: Robert Johansson (f.v.), Daniel-André Tande, Andreas Stjernen og Johann André Forfang nøt en god middag sammen med resten av landslaget på Hotel Oberstdorf søndag kveld. Foto: SINDRE MURTNES

Hopptroppen var søndag kveld samlet til middag på hotellet i Oberstdorf. Sportssjef Bråthen var tydelig stolt over gratulasjonene fra kong Harald.

– Det blir jo ikke større enn det. Å få hilsen fra kongen fordi man har levert prestajsoner på idrettsarenaen. Jeg kan ikke tenke meg noe større enn det.

Holdt tale

Bråthen innledet middagen for hopperne og støtteapparatet med å holde tale iført et rødt Kongsberg-slips.

– Jeg må få takk for at jeg får lov til å være med på noe sånt. Det er helt fantastisk. Tusen hjertelig takk for en fantastisk innsats, sa Bråthen, som forklarer slipsvalget slik:

– Det er helt riktig å ta frem litt ordentlig skihistorie og huske hva som faktisk startet de greiene her. Kongsberg er på mange måter moderne skisports vugge. Og det at de nå har den kanskje største profilen i en av de aller, aller største skiidrettene er på sin plass å markere.