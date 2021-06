Sjekk denne lista hvis du tør – hva er EM-historiens største keepertabbe?

Mange kjenner nok til den ubehagelige følelsen av å se en spiller klarere ballen i eget mål, eller at en keeper fomler så mye med ballen på strek at den til slutt går i eget nett.

Uansett går man ofte tilbake for å se på det igjen, for underholdningsverdien er definitivt høy.

Etter Slovakia-keeper Martin Dúbravkas tabbe mot Spania måtte vi grave i arkivet for å finne de verste – eller beste? – keepertabbene igjennom EM-historien.

Røpealarm: Dette blir vondt å se på.

Tidenes EM-tabber

Det er bare å stålsette seg, for her er åtte solide keepertabber.

2020: Martin Dúbravka (Slovakia – Spania)

Slovakia - Spania 2020 - Martin Dúbravka Du trenger javascript for å se video.

EM-historiens nyeste eksempel på fæl tabbe. Slovakias keeper hadde hatt et godt mesterskap, frem til denne mot Spania. Dúbravka så ut til å skulle slå den ut over dødlinja, men i stedet bokset han ballen i eget nett og sørget for 2–0 til Spania. Men:

– Jeg tror rett og slett at det er en synsforvirring og det er en fryktelig skygge på denne banen her, sa Aleksander Schau i studio etter kampen.

2012: Petr Cech (Hellas – Tsjekkia)

Hellas - Tsjekkia 2012 - Petr Cech Du trenger javascript for å se video.

Han er med i diskusjonen når det snakkes om tidenes beste keeper i Premier League. Men selv klassekeepere kan gjøre blundere som denne mot Hellas. Heldigvis for Cech vant Tsjekkia kampen til tross for tabben.

2012: Andrij Pjatov (England – Ukraina)

England - Ukraina 2012 - Andriy Pyatov Du trenger javascript for å se video.

Noen ganger ser det ut som at keeper har full kontroll, men så finner likevel ballen veien til nettmaskene. Slik som for Ukrainas keeper Andrij Pjatov i EM 2012.

1984: Luis Arconada (Spania – Frankrike)

Spania - Frankrike 1984 - Luis Arconada Du trenger javascript for å se video.

Spanias keeper Luis Arconada kastet seg til riktig side og så ut til å ha full kontroll. Men neida. Ballen glapp under han og skuddet til Michel Platini gikk til slutt over streken.

2016: Joe Hart (England – Island)

England - Island 2016 - Joe Hart Du trenger javascript for å se video.

Denne er det nok også mange som husker godt. Mesterskapet da Island ble alles yndlinger og England ble ydmyket.

– Joe Hart, den bør du vel ta, sa kommentator Christian Nilssen umiddelbart etter scoringen.

Hart gikk ut og beklaget etter tabben og tok på seg all skyld for at England røk ut av EM.

2000: Filip De Wilde (Belgia – Sverige)

Belgia - Sverige 2000 - Filip De Wilde Du trenger javascript for å se video.

Tilbakespill til keeper går som regel smertefritt, men ikke for Filip De Wilde i EM 2000. Wilde tråkket på ballen og gikk over ende, og ga svenskene en enkel scoringsmulighet.

2000: Bogdan Stelea (England – Romania)

England - Romania 2000 - Bogdan Stelea Du trenger javascript for å se video.

Bogdan Stelea løp langt, langt ut for å komme Michael Owen i møte. Altfor langt. Owen fikk med seg ballen forbi, unngikk foten til Stelea og scoret for England. Men kampen – den endte 3–2 til Romania.

1996: Petr Kouba (Tsjekkia – Tyskland)

Tsjekkia-Tyskland 1996 - Petr Kouba: Du trenger javascript for å se video.

Mulig Petr Kouba først trodde han reddet denne i EM-finalen mot Tyskland. Tabben ble kort og godt oppsummert av daværende fotballkommentator Arne Scheie:

– Det er ikke godt keeperspill.

Tabben blir heller ikke mindre av at scoringen gjorde Tyskland til europamestere.

