Sjekk den skadehistorikken: – Jeg hadde ikke spilt om det var kamp i dag

– Jeg fikk en smell i første omgang i Slovenia-kampen, og stod opp dagen etter med hoven ankel og jeg haltet, sier King til NRK.

– I dag var det ikke like vondt. Jeg greier å gå, men jeg hadde litt for vondt når jeg jogget, og gadd ikke risikere noe, sier King videre.

Ifølge fotballnettstedet soccerway.com er King registrert med hele 14 små og store skader de tre siste sesongene. Lista fra nettstedet inneholder blant annet skader i rygg og nakke, ankel og en hodeskade.

Her er Kings skader: Ekspandér faktaboks Nakkeskade fra 12/03/18 -16/03/18

Hamstring fra 31/12/17 - 19/01/18

Hamstring fra 18/12/17 - 25/12/17

Ryggskade fra 05/11/17 - 17/11/17

Ryggskade fra 26/10/17 - 03/11/17

Hamstring fra 06/10/17 - 13/10/17

Hamstring fra 14/10/16 - 14/10/16

Hamstring fra 18/09/16 - 30/09/16

Leggmuskel strekk fra 24/03/16 - 01/04/16

Ankelskade fra 02/03/16 - 04/03/16

Smell fra 03/01/16 - 29/01/16

Hamstring fra 13/12/15 - 18/12/15

Hjernerystelse fra 06/12/15 - 11/12/15

Hamstring fra 24/08/15 - 11/09/15 Kilde: Soccerway.com

NRK presenterte lista til King på dagens pressetreff på Storo i Oslo, og Englands-proffen bekrefter langt på vei at skadehistorikken kunne sett bedre ut.

– Det er ikke mye her som er feil. Ja, jeg har vært mye skadet, sier King.

– Hadde du tatt fram lista fra jeg flyttet til England, og til jeg kom til Bournemouth, hadde den lista også vært ganske lang, fortsetter King, som flyttet fra Norge og til Manchester United som 16-åring i 2008.

Gruppefinale

– Hvor mange prosents sjanse er det for at du spiller i morgen?

– Jeg vil ikke putte noen prosent på det. Jeg håper jeg blir klar. Selv om jeg har vondt så kommer jeg til å spille - for denne kampen betyr mye for meg.

– Jeg kommer til å spille med smerter, men jeg hadde ikke spilt om kampen var i dag, sier King videre.

Kampen mot Bulgaria blir en ren gruppefinale i nasjonsligaen. Med seier er Norge med i kampen om seieren i pulja som gir plass i finalespillet på nivå C.

Bulgaria er gruppevinner med seier over Norge, dersom Kypros avgir poeng mot Slovenia.

VONDT: Joshua King måtte avbryte mandagens landslagstrening på Ullevaal stadion. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vet jeg er viktig

Landslagssjef Lars Lagerbäck prøvde på sin pressekonferanse å avdramatisere at King måtte avbryte treningen, ved å si at spillerne selv fikk bestemme hvor mye de skulle delta på mandagens trening.

– Siste del av treningen var helt frivillig, og spillerne fikk selv bestemme om de ville lade batteriene. Ut fra det jeg vet skal Joshua være klar, sier Lagerbäck.

Norge vant 1–0 i lørdagens nasjonsligakamp mot Slovenia, uten å overbevise. Målscorer Ole Selnæs og Joshua King var de mest toneangivende i kampen.

King er klar over at han er en viktig spiller for Norge.

– Ja, jeg vet jeg er viktig for laget. Jeg skal ikke stå her å si at jeg ikke vet det. Men dersom jeg ikke blir klar, har vi spillere som kan gjøre en god jobb. Men jeg håper og tror at jeg blir klar, sier Joshua King.